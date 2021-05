Amazon s’attaque à de prétendus stratagèmes publicitaires frauduleux par SMS dans un nouveau procès

Un exemple de système publicitaire frauduleux qu’Amazon tente d’éliminer avec un nouveau procès.

Amazon ne sait pas exactement qui utilise son nom dans un système de publicité par SMS prétendument frauduleux, mais la société les poursuit quand même.

Le géant de la vente au détail de Seattle a déposé une plainte fédérale à Seattle la semaine dernière contre 50 accusés identifiés comme «John Doe», alléguant qu’ils se font passer pour Amazon et envoient des messages texte visant à générer du trafic Web vers les sites Web des annonceurs à des fins lucratives.

Les accusés, a déclaré Amazon dans une plainte déposée mardi, sont «engagés dans un programme de marketing généralisé et frauduleux qui bombarde les victimes avec des messages texte non autorisés qui abusent de la marque d’Amazon pour générer du trafic (Web)».

Dans ce qu’il appelle un «système de publicité illégale», les accusés qui n’ont pas encore été nommés envoient de «faux messages texte» qui sont «intentionnellement conçus pour inciter les consommateurs sans méfiance à cliquer sur un lien utilisant le nom d’Amazon et offrant des récompenses aux destinataires» ou d’autres «cadeaux» », a déclaré la société dans un communiqué.

Ces mauvais acteurs abusent de notre marque pour tromper le public et nous les tiendrons responsables.Ceux qui cliquent sur un lien dans l’un des SMS sont envoyés aux spécialistes du marketing en ligne, aux annonceurs et aux sites Web pour acheter des produits et services qui n’ont rien à voir Amazon, a déclaré la société.

Les personnes à l’origine du programme bénéficient des frais payés par les réseaux de marketing pour le trafic Web.

Amazon demande au tribunal des dommages-intérêts non spécifiés ainsi qu’une injonction interdisant aux défendeurs d’utiliser le nom et la marque d’Amazon.

«Ces mauvais acteurs abusent de notre marque pour tromper le public et nous les tiendrons responsables», a déclaré Kathy Sheehan, vice-présidente d’Amazon à la conduite des affaires et à l’éthique dans le communiqué.

Elle a ajouté: «Nous voulons également rappeler aux clients d’être vigilants et d’apprendre à reconnaître les signes d’une arnaque afin qu’ils soient protégés, peu importe où ils achètent.»

Dans un cas, ceux qui cliquent sur un lien sont dirigés vers une fausse enquête Amazon. Dans un autre, les victimes sont invitées à jouer à un jeu truqué pour qu’elles remportent un prix inexistant, a déclaré Amazon.

Amazon lutte contre des stratagèmes similaires depuis des années. La société a déclaré qu’elle avait intenté cinq poursuites contre des stratagèmes de marketing d’affiliation frauduleux et avait remporté plusieurs injonctions judiciaires pour les arrêter. Au total, a déclaré Amazon, il a conclu des accords avec sept parties qui ont accepté de fermer leurs opérations et de payer plus de 1,5 million de dollars de dommages-intérêts.

En juin de l’année dernière, Amazon a fermé trois programmes de marketing par e-mail dans le Michigan, le Colorado et la Californie. La société a empêché un spécialiste du marketing affilié basé dans l’Illinois de publier de faux emplois de travail à domicile sur Amazon en 2019.

Dans sa plainte, Amazon a déclaré ne pas connaître la «véritable identité» de ceux qui sont derrière les campagnes publicitaires, mais il estime que les accusés «sont des individus et des entités travaillant de concert pour gérer sciemment et volontairement le système…».

Amazon a déclaré dans la plainte qu’il savait que les textes en question provenaient de numéros de cellules AT&T et que les URL impliquées étaient hébergées par Alibaba.com, avec des domaines enregistrés via Namecheap, Inc., entre autres.

Le procès laisse à Amazon la possibilité d’étendre son enquête et de retrouver les accusés, a déclaré la société.

Voir le costume complet ci-dessous: