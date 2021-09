Amazon saute sur le terrain de la télévision avec Fire TV Omni, ses nouveaux téléviseurs 4K et l’écosystème Amazon | La technologie

Parfois, les rumeurs sont confirmées très tôt. Il y a quelques jours, la nouvelle a commencé à circuler sur Internet selon laquelle Amazon préparait des téléviseurs et aujourd’hui, cela a été confirmé avec le lancement de deux familles de téléviseurs.

Le géant du e-commerce n’a pas tardé à confirmer les rumeurs sur un éventuel lancement de la télévision. Amazon a lancé les Fire TV Omni et Fire TV 4, ses nouveaux téléviseurs qui viennent concurrencer les marques traditionnelles comme Samsung, LG ou Panasonic. Ces deux familles de téléviseurs partagent des caractéristiques et des fonctions.

Les téléviseurs Fire TV 4 seraient les plus abordables de la nouvelle gamme de produits d’Amazon, ils arriveraient en trois tailles différentes : 43, 50 et 55 pouces. La résolution de tous les modèles est 4K Ultra HD et le panneau est Direct LED avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Au niveau des technologies d’image compatibles, il est livré avec HDR10, HLG et Dolby Digital Plus.

Le système d’exploitation est, bien sûr, Fire TV OS. En ayant ce logiciel, Alexa arrive également à l’intérieur du paquet. Et, est-ce que les téléviseurs Amazon peuvent être contrôlés à l’aide de la voix. En termes de connectivité, les deux modèles débarquent avec des surprises. Ils ont le même nombre de ports : trois HDMI 2.0, un HDMI 2.1 eARC, Ethernet et USB.

Ils ont également Bluetooth 5.0 comme connexion sans fil et WiFi double bande. Le son des téléviseurs est marqué par deux haut-parleurs de 8W compatibles chacun avec Dolby Digital Plus. Ayant clairement les similitudes des deux familles, il est temps de parler des différences. L’Amazon Fire TV Omni est disponible en plusieurs tailles : 43, 50, 65 et 75 pouces.

Le lecteur multimédia en continu le plus avancé d’Amazon avec commande vocale avec Alexa et prise en charge de la vidéo Ultra HD 4K.

Au niveau des technologies d’image, le support de Dolby Vision est ajouté, bien que seulement dans les modèles 65 et 75 pouces. Une autre différence est qu’une série de microphones à longue portée sont inclus dans le son afin que les sons puissent être mieux captés et qu’Alexa puisse identifier la voix à une distance plus large.

Les nouveaux téléviseurs Amazon ont été lancés aux États-Unis et, pour le moment, il ne semble pas qu’ils débarqueront sur notre territoire. Les prix commencent à 369 $ pour l’Amazon Fire TV 4 et 409 $ pour l’Amazon Fire TV Omni. Nous espérons qu’Amazon sera encouragé à les lancer en Europe pour encourager l’industrie de la télévision et créer de la concurrence.