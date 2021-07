Amazon se prépare à accepter les paiements Bitcoin plus tard cette année

Une source anonyme au sein d’Amazon aurait déclaré au journal économique London City AM que le géant du commerce électronique Amazon se préparait à accepter les paiements Bitcoin d’ici la fin de 2021. Peut-être préparant le terrain pour une acceptation plus large des transactions crypto.

Amazon a révélé vendredi 23 juillet une nouvelle offre d’emploi, qui indiquait que l’entreprise semblait travailler sur son propre jeton. Selon le message de vendredi, la personne serait chargée d’élaborer la stratégie et de définir la feuille de route pour le produit de monnaie numérique.

Le message en question dit :

Vous souhaitez innover pour le compte de clients au sein des systèmes financiers et de paiement de l’une des plus grandes sociétés de commerce électronique au monde ? L’équipe d’acceptation et d’expérience des paiements est à la recherche d’un chef de produit expérimenté. Développer la stratégie de blockchain et de monnaie numérique d’Amazon et la feuille de route des produits.

Maintenant, à ce sujet, la source anonyme a déclaré à City AM:

«Il ne s’agit pas seulement de suivre des motions pour mettre en place des solutions de paiement par crypto-monnaie à un moment donné dans le futur. Il s’agit d’une partie intégrante, bien discutée et complète du futur mécanisme de fonctionnement d’Amazon. La source anonyme a déclaré à City AM, selon un rapport publié dimanche.

En plus de Bitcoin, Amazon prévoit d’inclure plus de crypto-monnaies

La source a également indiqué que si Bitcoin est la première étape des ambitions cryptographiques d’Amazon, les dirigeants de l’entreprise étaient impatients d’ajouter d’autres crypto-monnaies établies à l’avenir. La “directive vient d’en haut”, faisant référence à Jeff Bezos, a-t-il déclaré, ajoutant :

« Tout ce projet est pratiquement prêt à rouler.

L’initié a également expliqué que les dirigeants de la quatrième plus grande entreprise mondiale étaient impatients de s’orienter vers d’autres crypto-monnaies majeures. Une fois que vous aviez établi une méthode de paiement Bitcoin rapide et sécurisée.

“Ethereum, Cardano et Bitcoin Cash seront les prochains sur la liste avant de mettre en ligne huit des crypto-monnaies les plus populaires.” La source a ajouté au média et a également déclaré: “Cela ne prendra pas longtemps car les plans sont déjà là et ils y travaillent depuis 2019.”

Les ETF Bitcoin américains ne seront pas lancés en 2021, déclare le cofondateur de Wilshire Phoenix

William Cai, co-fondateur de la société d’investissement Wilshire Phoenix, est la dernière personne à mettre en doute la possibilité d’une approbation d’un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin (BTC) aux États-Unis en 2021.

S’adressant à Business Insider, Cai a déclaré qu’un ETF Bitcoin 2021 est peu probable. Puisqu’il a proposé 2022 et 2023 comme les premières dates possibles à la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour donner son feu vert à un ETF BTC.

Plusieurs espoirs de Bitcoin ETF déposent actuellement une demande auprès de la SEC, y compris l’équipe de gestion de fonds Global X, qui a déposé début juillet.

Jusqu’à présent, la SEC a choisi de retarder sa décision sur le dépôt en attente de l’ETF. Et Cai espère que la commission rejettera ces demandes en déclarant : “Nous pensons qu’elles vont toutes stagner”. Cai a une certaine expérience dans la gestion des applications SEC des Bitcoin ETF.

Les installations mondiales de crypto ATM ont augmenté de 70% en 2021

Selon les dernières données de Coin ATM Radar, l’installation de guichets automatiques de crypto-monnaie en 2021 a connu une augmentation de 71,73%. Passant de 13 993 au 1er janvier à 24 030.

L’année dernière, le nombre mondial est passé à 13 993 guichets automatiques avec une croissance de 119,56 % après l’installation de 7 620 nouvelles machines. Jusqu’à présent en 2021, 10 037 guichets automatiques ont été installés. Pour garder les choses en perspective, les données suggèrent que les guichets automatiques cryptographiques sont installés à un rythme d’environ 52,3 guichets automatiques par jour.

Les résidents de Singapour en savent plus sur la crypto que les Australiens

Les résidents de Singapour connaissent mieux les crypto-monnaies que les Australiens. Selon la première enquête menée dans la cité-État pour l’échange de crypto-monnaie Independent Reserve.

Singapour a reçu un score IRCI (Independent Reserve Cryptocurrency Index) de 63 sur 100 pour la connaissance de la crypto, selon une enquête de Toluna. C’est la première fois que l’enquête est menée pour Singapour.

Le chiffre se compare à une lecture 2020 de 47 pour l’Australie. Independent Reserve attribue la lecture plus élevée à l’environnement réglementaire stable du pays pour les crypto-monnaies et à la force de son industrie des crypto-monnaies.

Plus de 90% des Singapouriens connaissent au moins une crypto-monnaie, et Bitcoin (BTC) a la plus haute reconnaissance, selon l’enquête. Plus de 40% possèdent une crypto, bien que 7% des personnes interrogées disent qu’il s’agit d’une arnaque.

