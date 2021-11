Le nouveau service cloud RoboRunner d’Amazon peut orchestrer le fonctionnement des robots de plusieurs fournisseurs. (Photo Amazon)

Le concept de « multi-cloud » est devenu largement accepté dans l’industrie technologique, car les entreprises utilisent différents fournisseurs de cloud pour différents types de charges de travail cloud. Maintenant, Amazon se prépare à un résultat similaire en robotique.

Amazon intègre la technologie développée à l’origine pour ses propres entrepôts dans un nouveau service cloud, RoboRunner, que d’autres entreprises peuvent utiliser pour gérer et coordonner des flottes de robots de plusieurs fournisseurs.

La société a annoncé séparément un nouvel accélérateur de startups AWS Robotics, en partenariat avec MassRobotics, pour aider les startups robotiques à intégrer les technologies cloud d’Amazon dans leurs produits et services.

AWS IoT RoboRunner, dévoilé par Amazon Web Services lors de sa conférence re:Invent à Las Vegas, permet aux entreprises de connecter des flottes de robots au cloud, d’exploiter différents types de robots dans le cadre du même système et de développer des applications qui optimisent les opérations d’un système automatisé. flotte en utilisant les données en temps réel de l’entrepôt ou de l’usine.

L’équipe AWS Robotics, qui propose des services cloud à utiliser avec des robots, a toujours travaillé en étroite collaboration avec les équipes robotiques internes d’Amazon. Cependant, la lignée directe de RoboRunner est inhabituelle, a déclaré Eric Anderson, directeur général d’AWS Robotics and Autonomous Services, dans une interview avec ..

« RoboRunner est unique en ce sens que la technologie a en fait commencé comme un programme à l’intérieur d’Amazon pour aider nos flottes robotiques à évoluer aux niveaux auxquels nous opérons aujourd’hui, et pour leur permettre d’intégrer plus de diversité dans les types d’équipement que nous pourrions déployer réellement dans le cadre de nos opérations d’exécution et de logistique », a déclaré Anderson.

Il s’agit d’un suivi du service de simulation de robot AWS RoboMaker de l’entreprise, lancé en 2018 pour aider les roboticiens et les ingénieurs logiciels à créer des applications et des simulations cloud. Amazon cible RoboRunner sur une clientèle différente : les grandes entreprises qui achètent et exploitent des systèmes robotiques à plus grande échelle.

Avec le nouveau service, Amazon cherche à devancer une tendance à long terme.

Pour l’instant, la plupart des entreprises utilisent une seule plate-forme robotique. Cependant, cela va changer à mesure que les robots commerciaux et industriels prolifèrent dans les années à venir, a écrit l’analyste de Gartner Dwight Klappich dans un rapport de juillet qui abordait la tendance.

« Alors que les entreprises étendent leur utilisation de la robotique, la plupart auront finalement des flottes hétérogènes de robots de différents fournisseurs effectuant un large éventail de tâches », a-t-il écrit. « L’intégration et la coordination du travail d’une flotte variée de robots nécessiteront un logiciel d’orchestration standardisé qui peut facilement s’intégrer à une variété de plates-formes de robots spécifiques. »

Amazon est loin d’être le seul à poursuivre ce marché. Les exemples énumérés par Gartner étaient Accelogix; Formant ; GrisOrange ; Partenaires MacGregor ; Robotique Rapyuta ; Prêt Robotique ; Rocos ; et SVT Robotique.