Amazon se prépare-t-il aux paiements cryptographiques ?

Amazon a publié une recherche d’emploi. En bref, la nouvelle recrue travaillera au sein de l’équipe d’acceptation et d’expérience des paiements. En mettant l’accent sur « la vision et la stratégie de la blockchain et des devises numériques d’Amazon et la feuille de route des produits », vous préparez-vous donc à recevoir des paiements cryptographiques ?

Cela suggère qu’Amazon pourrait examiner plus sérieusement les crypto-monnaies comme Bitcoin.

À cet égard, un porte-parole d’Amazon a déclaré : « Nous sommes inspirés par l’innovation qui se produit dans l’espace des crypto-monnaies. Et nous explorons à quoi cela pourrait ressembler sur Amazon. »

En outre, il a ajouté : « Nous pensons que l’avenir sera construit sur les nouvelles technologies qui permettent des paiements modernes, rapides et bon marché. Et nous espérons apporter cet avenir aux clients d’Amazon dès que possible. »

Amazon se prépare à recevoir des paiements avec des crypto-monnaies

Actuellement, Amazon, qui est l’une des plus grandes sociétés de commerce électronique au monde, n’accepte pas les paiements avec des crypto-monnaies. Mais certaines applications, comme BitPay, permettent aux gens d’échanger leurs Bitcoins, Ethereum et Dogecoin contre des cartes-cadeaux Amazon.

Fait amusant, cet article survient des mois après que les rumeurs ont commencé à grandir selon lesquelles Amazon préparait le terrain pour une nouvelle monnaie numérique. À utiliser sur vos marchés et plateformes.

A la recherche d’un chef !

En fin de compte, l’équipe Payments Acceptance & Experience est à la recherche d’un chef de produit. Expérimenté pour développer la stratégie et la feuille de route des produits d’Amazon Digital Currency et Blockchain. L’offre concerne le siège social à Seattle, Washington, aux États-Unis.

En fait, le candidat pour travailler chez Amazon doit démontrer une connaissance approfondie de l’écosystème de la crypto-monnaie. Développer un nouveau produit pour Amazon.

En particulier, l’objectif est de développer un nouveau produit pour le service d’acceptation et d’expérience des paiements d’Amazon. La personne choisie pour le poste sera le responsable du développement d’un nouveau produit pour la société de Jeff Bezos.

Certaines des fonctionnalités et capacités incluent:

10 ans d’expérience dans le développement commercial ou technologique Compréhension approfondie de l’écosystème / crypto-monnaie et des technologies connexes Attitude proactive, curiosité naturelle et volonté de retrousser vos manches pour atteindre les objectifs et offrir d’excellentes expériences client Avoir un intellect vif, flexible et flexible agressif, avec de superbes capacités de réflexion conceptuelle, d’analyse et de résolution de problèmes.

Enfin, s’il est vrai qu’Amazon n’a pas confirmé qu’il adopterait Bitcoin ou toute crypto-monnaie spécifique. Les preuves vous invitent à penser que l’entreprise veut se préparer à quelque chose en rapport avec ce domaine, qu’en pensez-vous ? Faites le moi savoir dans la zone de commentaire.

En guise de conclusion, tout semble indiquer que les crypto-monnaies commencent à devenir une valeur montante. Et que dans très peu de temps, ils feront partie de notre quotidien.

Je dis au revoir avec cette phrase de Jeff Bezos : « Si tu veux ne jamais être critiqué, alors ne fais rien.

