Amazon se préparerait à lancer son propre téléviseur alimenté par Alexa aux États-Unis

in

Amazon n’est pas étranger aux téléviseurs, grâce à son logiciel Fire TV que l’on trouve sur des appareils tels que Fire TV Stick et TV Stick Lite. Il n’est donc pas surprenant que la société envisage de lancer son propre téléviseur de marque Amazon aux États-Unis.

Des sources disent à Insider qu’Amazon travaille sur le téléviseur depuis deux ans et qu’il pourrait être lancé dès octobre. Il comporterait des tailles de modèles de 55 à 75 pouces.

Le téléviseur sera alimenté par Alexa et le développement implique des équipes d’Amazon Devices et de Lab126, la division recherche et matériel de l’entreprise. TCL, qui fabrique déjà certains des meilleurs téléviseurs Android, est mentionné en tant que fabricant de produits, bien qu’Amazon soit censé concevoir un modèle de téléviseur distinct en interne.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Ce ne serait pas le premier téléviseur d’Amazon, car la société en a lancé un l’année dernière en Inde sous la marque AmazonBasics. La société s’associe également à d’autres sociétés pour préinstaller le logiciel Fire TV sur certains des meilleurs téléviseurs Amazon Fire TV Edition, similaire à ce que Google fait avec Android TV. Cependant, la marque Amazon n’est pas présente sur ces produits.

Nous avons contacté Amazon pour commenter la rumeur, mais nous n’avons pas reçu de réponse dans l’immédiat.

Si Amazon lance son propre téléviseur alimenté par Alexa, cela pourrait renforcer les efforts de l’entreprise dans le domaine de l’électronique domestique, en particulier vers la saison des vacances. Cependant, il serait confronté à une concurrence féroce de la part de Samsung et LG, deux des plus grandes marques de téléviseurs, et devrait tarifer ses téléviseurs de manière agressive s’il veut se démarquer.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.