Amazon se serait plié à la Chine, aurait supprimé des critiques sur le livre de Xi et fait la promotion de la propagande communiste

Lorsque « La gouvernance de la Chine » du dictateur chinois Xi Jinping a reçu des critiques négatives sur Amazon.cn il y a environ deux ans, le gouvernement communiste a ordonné au géant américain de la vente au détail de mettre fin à toutes les évaluations et commentaires des clients en Chine.

Amazon a suivi les commandes et tous les livres de Xi sur la version chinoise du site Web sont désormais sans critique.

Dans un effort supplémentaire pour plaire au Parti communiste chinois (PCC), la société fondée par Jeff Bezos a également lancé China Books en partenariat avec le gouvernement chinois pour vendre de la propagande aux consommateurs américains.

Une source proche de l’incident a déclaré à . : « Je pense que le problème était inférieur à cinq étoiles » pour le livre de Xi. Amazon fonctionne sur un système de notation cinq étoiles.

La mesure semble avoir été prise avec plusieurs autres livres publiés par le gouvernement chinois. La plupart des livres de Mao Zedong, le premier dirigeant de la Chine communiste, manquent de critiques et de commentaires. Parmi les quelques livres de Mao avec des notes, la plupart ont cinq étoiles. Le livre Mao le moins bien noté a 4,2 étoiles.

. rapporte que la conformité d’Amazon fait « partie d’un effort plus approfondi de dix ans de la société pour gagner les faveurs de Pékin afin de protéger et de développer ses activités sur l’un des plus grands marchés du monde ».

Un document interne d’Amazon en 2018 décrivait les « problèmes fondamentaux » auxquels la société de vente au détail a été confrontée en entrant sur le marché chinois. Le document déclarait : « Le contrôle idéologique et la propagande sont au cœur de la boîte à outils du parti communiste pour atteindre et maintenir son succès », soulignant qu’Amazon « ne juge pas si c’est bien ou mal ».

Le document décrit également China Books, qui a été créé en 2012, comme un élément central de la stratégie d’entrée sur le marché chinois. Alors que le portail de vente de propagande propose plus de 90 000 publications à l’achat, . rapporte qu’il n’a pas enregistré de ventes significatives. Cette décision a été prise pour gagner le soutien chinois pour l’entreprise, en particulier son livre électronique Kindle.

Alors que certaines offres de China Books sont apolitiques, d’autres poussent à la propagande communiste. Par exemple, un livre, « L’incroyable Xinjiang : histoires de passion et d’héritage », décrit à quel point la vie est belle pour les Ouïghours en Chine. En réalité, la minorité ethnique musulmane est actuellement confrontée à un génocide par le PCC.

D’autres livres louent la réponse de la Chine à la pandémie de COVID-19, qui a commencé à Wuhan.

Amazon a déclaré à . qu’il « se conforme à toutes les lois et réglementations applicables, où que nous opérons, et la Chine ne fait pas exception », ajoutant qu' »en tant que libraire, nous pensons qu’il est important de fournir un accès à l’écrit et à des perspectives diverses. Cela inclut des livres que certains peuvent trouver répréhensibles.

Malgré le manque de revenus de China Books, une personne impliquée dans le projet a déclaré à . : « C’est une séance photo de haut niveau », faisant partie d’une « campagne de soft-power pour essentiellement mettre les livres là-bas et juste les rendre visibles . «

Depuis le lancement des livres chinois, les ventes d’Amazon dans le pays communiste n’ont fait que croître. Plus de 40 % de toutes les ventes d’appareils Kindle provenaient de Chine en 2017, ce qui en fait le plus grand marché mondial pour le produit.

L’apaisement d’Amazon envers la Chine marque une autre organisation américaine majeure suite aux exigences du PCC.

La semaine dernière, la NFL a étiqueté Taïwan comme faisant partie de la Chine sur une carte du plan marketing mondial. Coca-Cola, Visa et Airbnb ont été accusés par les législateurs américains de faire passer les bénéfices avant les principes par les sponsors restants des Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022. Le président Joe Biden a annoncé plus tôt ce mois-ci un boycott diplomatique des Jeux olympiques en raison des violations des droits de l’homme en cours en Chine.