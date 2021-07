Amazon se voit infliger une amende de près d’un milliard de dollars pour violation de stockage de données

Amazon fait face à la plus grosse amende imposée par l’Union européenne à ce jour après avoir été frappé d’une amende de 746 millions d’euros (888 millions de dollars) pour avoir enfreint le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE.

Tel que rapporté par Bloomberg, le géant du commerce électronique a été condamné à une amende par la Commission nationale luxembourgeoise pour la protection des données (CNPD) au début du mois pour la façon dont il aurait traité des données personnelles d’une manière qui violait le RGPD.

Tout en faisant état de ses résultats du deuxième trimestre dans un dossier 10-Q récemment soumis à la SEC, Amazon a déclaré que la décision de la CNPD était “sans fondement”. La société a également fourni de plus amples détails sur la situation dans un communiqué, déclarant :

« Il n’y a eu aucune violation de données et aucune donnée client n’a été exposée à un tiers. Ces faits sont incontestés. Nous sommes en profond désaccord avec la décision de la CNPD et nous avons l’intention de faire appel. La décision relative à la façon dont nous montrons aux clients des publicités pertinentes repose sur des interprétations subjectives et non testées de la loi européenne sur la protection de la vie privée, et l’amende proposée est totalement disproportionnée avec même cette interprétation.

La raison pour laquelle Amazon se voit infliger une amende par la CNPD luxembourgeoise est due au fait que son siège social de l’UE est situé dans le petit pays européen

Bien que la société ait publiquement commenté la décision, la CNPD ne l’a pas empêchée, car les lois locales, de commenter des cas individuels ou même de confirmer la réception d’une plainte.

La société basée aux États-Unis a fait l’objet d’une surveillance accrue au cours des dernières années en raison de la quantité de données qu’elle collecte sur ses clients. Amazon a cependant défendu ses pratiques de collecte de données car elles lui permettent d’offrir une expérience client améliorée et plus personnalisée. Cependant, les législateurs et les régulateurs ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l’entreprise ait exploité ces données pour obtenir un avantage injuste sur le marché.

Amazon n’est pas le seul géant de la technologie à recevoir une lourde amende pour violation du RGPD, Google ayant été condamné à une amende de 50 millions d’euros (57 millions de dollars) par le régulateur français des données CNIL en janvier 2019.

Nous devrons attendre et voir comment se déroulera l’appel d’Amazon pour savoir si l’entreprise finira ou non par payer l’amende de 888 millions de dollars de la CNPD.

