Amazon s’en prend aux sociétés de sécurité : met en vente son alarme complète de style Securitas en Espagne | La technologie

L’un des accessoires les plus méconnus vendus par Amazon est son alarme, qui vous permet de surveiller votre maison où que vous soyez et de savoir instantanément s’il y a un intrus.

Depuis quelques années, le secteur de l’alarme domestique connaît un essor dans notre pays, avec en tête des sociétés telles que Securitas Direct et Prosegur, même si de nouveaux concurrents font progressivement leur entrée. L’un de ceux qui veulent prendre pied est Amazon, qui a considérablement réduit son propre système de surveillance.

Il s’agit de Ring Alarm, qui avec dix pièces (capteurs de mouvement, capteurs de porte et de fenêtre, caméras et plus) Il est réduit à 259 euros, une remise considérable par rapport au prix précédent, qui déclenche une alarme que vous n’aurez à payer qu’une seule fois.

Amazon Ring Alarm en solde

Il se connecte à Internet et vous envoie une notification s’il détecte qu’il y a un intrus dans la maison, que ce soit via des capteurs de porte et de fenêtre ou des capteurs de mouvement. Il peut également déclencher une alarme sonore si vous le configurez.

Vous pouvez choisir pour 10 euros par mois d’ajouter une surveillance assistée et un stockage vidéo dans le cloud, ce qui le rapprocherait un peu plus de ce que proposent les alarmes professionnelles les plus populaires.

Évidemment, Cette alarme Amazon Ring a peu à voir avec celles vendues par Securitas Direct et d’autres sociétés similaires, qui informent directement la police d’un cambriolage. Dans ce cas, c’est quelque chose de plus basique et pas cher, avec une alerte sur votre téléphone portable.

Il existe d’autres systèmes assez similaires, certains d’entre eux de marques comme Xiaomi, bien que celui-ci d’Amazon comprenne de nombreux accessoires et aussi, selon les commentaires, il s’agit d’un système très fiable.

La livraison est entièrement gratuite, puisqu’elle dépasse 29 euros de prix. C’est le cas de toutes les commandes Amazon. Si vous souhaitez le recevoir plus tôt, il est conseillé de vous inscrire au mois d’essai gratuit de Prime, qui vous permet également de regarder gratuitement certaines des meilleures séries Prime Video pendant 30 jours.

