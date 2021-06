Amazon s’engage à 100 millions de dollars pour aider à construire des logements abordables près des stations de métro léger de la région de Seattle

in

Mount Baker Lofts, situé dans la Rainier Valley de Seattle, comprend 57 unités de travail en direct d’artistes abordables construites par Artspace en 2014. Il a été construit sur la propriété excédentaire de Sound Transit. (Photo gracieuseté de Sound Transit)

Amazon s’engage à 100 millions de dollars pour aider à créer jusqu’à 1 200 logements abordables dans la région de Puget Sound dans le cadre de son Fonds d’équité en matière de logement. Le dernier effort fait partie d’un partenariat avec Sound Transit et les unités seront construites sur les propriétés excédentaires de l’agence à proximité des stations de métro léger.

Le géant de la technologie basé à Seattle a annoncé pour la première fois son initiative de 2 milliards de dollars en janvier, visant à créer des logements abordables dans trois communautés où sa croissance rapide risque d’aggraver la fracture économique – la région de Seattle, en Virginie du Nord, et Nashville, Tenn.

L’annonce de mercredi de 300 millions de dollars de nouveaux fonds va au développement de logements abordables axés sur les transports en commun dans les zones autour de ces communautés. Des prêts inférieurs au marché de 125 millions de dollars iront aux développeurs travaillant avec la Washington Metropolitan Area Transit Authority (Metro) pour créer plus de 1 000 nouvelles maisons dans la région de Washington, DC ; et 75 millions de dollars aux développeurs pour créer environ 800 maisons sur des terres privées à Nashville à proximité des couloirs de transit WeGo à grande capacité.

Au cours des six premiers mois du fonds, Amazon a jusqu’à présent engagé plus de 285 millions de dollars dans le logement abordable dans la région de Puget Sound. Cette décision est conforme à ce que font d’autres entreprises technologiques pour lutter contre les inégalités en matière de logement.

Microsoft a lancé la tendance avec une initiative de logement abordable de 750 millions de dollars axée sur les zones autour de son siège social de Redmond, Washington. Le dernier investissement de la société était de 65 millions de dollars dans de nouvelles unités de logement ainsi que des efforts pour réduire les loyers à Bellevue et Kirkland, Washington. En novembre dernier, Microsoft avait engagé environ 450 millions de dollars sur les 750 millions de dollars promis, que la société estime créer et préserver plus de 8 000 logements abordables.

Sound Transit, qui dessert la région centrale de Puget Sound, est en train de développer son service de train léger sur rail dans le cadre d’expansions approuvées par les électeurs. Le programme TOD de l’agence a construit, construit ou est en train de concevoir plus de 1 500 logements abordables sur la propriété excédentaire de Sound Transit, selon un communiqué de presse d’Amazon.

Amazon affirme que son investissement « accélérera les efforts de pré-développement en fournissant un financement de démarrage, ainsi qu’un financement permanent pour de nouvelles unités de logement abordables développées sur la propriété Sound Transit ».