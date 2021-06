Le siège d’Amazon à Seattle. (Photo .)

Amazon lance un nouveau programme pour aider les propriétaires d’entreprise noirs à réussir sur son marché en ligne. L’annonce intervient le même jour qu’un rapport Recode révélait une discrimination raciale présumée contre les employés noirs dans les services de relations humaines et d’embauche de l’entreprise, et une enquête distincte du New York Times a révélé que les employés noirs des entrepôts de New York étaient 50% plus susceptibles d’être licenciés que leurs pairs blancs en 2019.

Le géant de la technologie a annoncé mardi qu’il engagerait 150 millions de dollars dans le nouveau Black Business Accelerator, qui fournira un soutien financier, une formation commerciale, un marketing et une promotion de la marque.

L’argent sera distribué au cours des quatre prochaines années spécifiquement aux entrepreneurs noirs vendant sur Amazon. Les participants peuvent accéder à des subventions via les crédits et services Amazon, y compris les services d’imagerie et les crédits publicitaires. Les participants peuvent également recevoir un coaching sur le marketing et la promotion de la marque.

L’objectif d’Amazon avec BBA est de permettre à davantage d’entrepreneurs noirs d’entrer sur le marché de détail tiers de l’entreprise. Les vendeurs tiers représentent environ 60% des ventes de produits d’Amazon.

« Les entrepreneurs noirs ont moins accès au capital, au mentorat et aux opportunités de croissance. Ils sont également considérablement sous-représentés dans le commerce de détail », a écrit Amazon dans un article de blog.

Amazon est en partenariat avec Amazon Black Employee Network (BEN) et d’autres, dont la Minority Business Development Agency et US Black Chambers Inc. sur le nouveau programme.

Le rapport Recode a relaté les problèmes de préjugés et de discrimination raciale de plus de 30 employés d’Amazon. Il a noté cinq poursuites différentes déposées contre Amazon récemment pour discrimination raciale. La division diversité, équité et inclusion d’Amazon a récemment subi de nombreux changements, selon Recode.

En avril, Amazon a publié ses données sur la race et le sexe dans la main-d’œuvre et son objectif d’accroître la diversité, notamment en doublant le nombre de directeurs et vice-présidents noirs.

Amazon a montré des progrès dans l’augmentation du nombre d’employés sous-représentés dans les postes d’entreprise. Le nombre d’employés d’entreprise noirs et latins occupant des postes de direction débutants et intermédiaires est passé de 5,4% et 6,6% respectivement en 2019 à 7,2% et 7,5% en 2020.

Les postes de direction au sein de l’entreprise sont moins diversifiés, les dirigeants noirs représentant 3,8% des hauts dirigeants et 3,9% des hauts dirigeants latinos en 2020, contre 1,9% et 2,9% l’année précédente.

L’histoire du NYT a détaillé les problèmes de gestion des effectifs au centre de distribution d’Amazon à New York tout au long de la pandémie. constatant que le géant de la vente au détail a « brûlé » les travailleurs lors de licenciements, a bloqué les avantages et a échoué dans la communication. En 2019, plus de 60 % des employés du centre d’entrepôt étaient noirs ou latinos. Mais le NYT a constaté que les employés d’entrepôt noirs étaient 50% plus susceptibles d’être licenciés que leurs pairs blancs.