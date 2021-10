Amazon s’engage à payer des milliards de dollars pour éviter les pénuries de Noël : « Peu importe ce qu’il faut » | Monde | Nouvelles

Le détaillant en ligne s’est engagé à faire « tout ce qu’il faut pour minimiser l’impact » sur les clients et les vendeurs. Le PDG d’Amazon, Andy Jasser, a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’entreprise « engage plusieurs milliards de dollars de coûts supplémentaires ».

Selon la BBC, M. Jasser a également affirmé que l’entreprise avait été forcée de débourser de l’argent à la suite de « pénuries de main-d’œuvre, augmentation des coûts salariaux, problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale et augmentation des frais de transport et d’expédition ».

Il a ajouté : « Ce sera cher pour nous à court terme, mais c’est la bonne priorité pour nos clients et partenaires. »

« Nous avons toujours dit que lorsque nous sommes confrontés au choix entre optimiser les bénéfices à court terme par rapport à ce qui est le mieux pour les clients à long terme, nous choisirons ce dernier – et vous pouvez le voir à chaque phase de cette pandémie. »

Alors que le Royaume-Uni a été confronté à des problèmes économiques ces derniers mois, il a également été partagé à travers le monde.

En Californie, qui est située sur la même côte que le siège d’Amazon à Washington, il y a eu d’énormes files d’attente de conteneurs maritimes à l’extérieur des principaux ports de l’État.

Le détaillant en ligne a déjà commencé à distribuer d’énormes bonus – d’une valeur allant jusqu’à 3 500 £ – de chaque côté de l’Atlantique.

Selon un article du Times plus tôt ce mois-ci, Amazon souhaite recruter environ 20 000 travailleurs saisonniers à travers la Grande-Bretagne pour atténuer les tensions d’un marché du travail surchargé.

Cependant, CNBC prétend que c’est une histoire similaire aux États-Unis.

Le chiffre s’élevait à 6,3 millions de livres sterling en 2020.

Cependant, Amazon a également révélé que les ventes nettes avaient augmenté de 15% pour atteindre 110,8 milliards de dollars.