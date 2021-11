Amazon s’engage pour une meilleure maison intelligente avec la prise en charge de Matter dans les appareils Echo et Eero

Amazon est l’une des sociétés impliquées dans l’initiative Matter, il n’est donc pas surprenant que la société ait annoncé mercredi qu’elle s’engageait à soutenir Matter over Thread dans ses produits.

Pour les non-initiés, Matter est l’alliance de la maison intelligente composée d’acteurs comme Google, Samsung, Apple, Amazon, etc. Il créera une norme qui sera utilisée dans tous les produits de maison intelligente pour simplifier l’expérience des utilisateurs et garantir que les appareils fonctionneront quel que soit l’écosystème sur lequel ils se trouvent.

Thread est le protocole sans fil que les entreprises mettent en œuvre pour que ces produits de maison intelligente communiquent entre eux, ce qu’Amazon décrit comme une « option de réseau maillé à faible consommation, à faible bande passante et à faible latence ».

Amazon dit que la prise en charge de Matter over Thread arrivera l’année prochaine sur ses meilleurs routeurs Wi-Fi maillés de sa marque Eero comme l’Eero 6 et plus. De plus, Amazon Echo (4e génération) bénéficiera également d’un support, suivi d’autres appareils Echo à une date ultérieure.

Amazon n’est que la dernière entreprise à affirmer son soutien à la norme Matter par rapport à ses produits actuels. Samsung a récemment annoncé son engagement envers Matter avec la plate-forme SmartThings et Google a fait de même plus tôt cette année.

Alors que les premiers produits Matter devaient être certifiés d’ici la fin de cette année, le calendrier de sortie du SDK et de certification des produits a été repoussé au « premier semestre 2022 ». Cela donnera aux entreprises beaucoup de temps pour préparer leurs appareils, même si cela signifie qu’il faudra un certain temps avant que les premiers produits ne soient mis sur le marché.

