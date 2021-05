Amazon serait sur le point d’acquérir le studio hollywoodien MGM pour près de 9 milliards de dollars

(Image MGM.com)

Amazon est proche d’un accord pour acquérir Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), selon un nouveau rapport publié lundi dans le Wall Street Journal. Le studio historique d’Hollywood coûterait au géant de la technologie basé à Seattle près de 9 milliards de dollars, ont déclaré au journal des personnes proches du dossier.

L’accord à ce prix serait le deuxième en importance d’Amazon derrière son acquisition en 2017 de Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars.

Un porte-parole d’Amazon a refusé de commenter le rapport lorsqu’il a été contacté par ..

Des rapports circulent selon lesquels Amazon cherchait à renforcer sa présence à Hollywood. Forbes a rapporté plus tôt cette année qu’Amazon «donnait un coup de pied aux pneus» sur MGM, que le magazine qualifiait de «studio de l’âge d’or délavé». L’Information a rapporté des nouvelles similaires la semaine dernière.

Amazon est déjà un acteur actif du cinéma et de la télévision avec des contenus qu’il crée et acquiert via Amazon Studios et qu’il diffuse via son service de streaming, Prime Video. Amazon possède également IMDb.com.

Société privée, MGM était évaluée à environ 5,5 milliards de dollars, dette comprise, en décembre dernier, selon le WSJ.

MGM fournirait à Amazon une importante cinémathèque, qui comprend les franchises James Bond et Rocky, ainsi que des émissions de télévision telles que «The Handmaid’s Tale» et «Fargo», et des émissions de téléréalité telles que «Shark Tank» et «Survivor».

Amazon est en concurrence avec Netflix, Hulu, Disney et d’autres services de streaming et a remporté un succès majeur lors de la saison des récompenses aux Oscars, aux Emmys et aux Golden Globes, entre autres.

La société a annoncé en novembre 2017 qu’elle adaptait la célèbre série fantastique «Le Seigneur des anneaux» en une série multi-saisons pour la télévision en streaming. Le WSJ a rapporté lundi que la série dispose d’un budget de 465 millions de dollars pour la première saison.

MGM et Amazon Web Services ont signé un accord de cloud computing en décembre pour déplacer le contenu et les efforts de distribution du studio vers le cloud et pour aider le studio à développer de «nouveaux modèles commerciaux» et de «nouvelles opportunités de revenus», a précédemment rapporté The Hollywood Reporter.