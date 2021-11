Amazon serait sur le point de conclure un accord de développement sur une série télévisée Mass Effect

Amazon Studios serait sur le point de conclure un accord pour développer une émission télévisée Mass Effect.

Dans un rapport de Deadline concernant Wheel of Time, Amazon recherche davantage de franchises fantastiques et de science-fiction à adapter, y compris Mass Effect. Apparemment, des discussions sont en cours entre Amazon et Electronic Arts, mais les deux sociétés n’ont pas encore trouvé d’accord. On ne sait pas s’il s’agirait d’une adaptation de l’un des jeux Mass Effect ou d’une histoire originale racontée dans le même univers. Si c’est bien fait, l’un ou l’autre pourrait fonctionner !

Alors que les adaptations de jeux vidéo sont souvent des ordures, l’univers de science-fiction tentaculaire et fascinant de Mass Effect conviendrait parfaitement à une émission de télévision.

Regardez la magnifique bande-annonce de comparaison côte à côte Mass Effect Legendary Edition. *toux* Passer à 1 minute pour voir Garrus 👀 *toux* pic.twitter.com/tl77UxmOxP – PlayStation UK (@PlayStationUK) 14 avril 2021

Arcane: League of Legends prouve certainement que les jeux vidéo peuvent s’épanouir en une télévision acclamée par la critique, même si des projets comme le prochain Uncharted donnent toujours des visages froncés aux fans. De plus en plus de studios de cinéma et de télévision font de leur mieux pour honorer (espérons-le) le matériel source, comme l’émission télévisée Halo de Paramount. Amazon Studios travaille également sur une série télévisée Fallout basée sur la série RPG de Bethesda, bien que ce projet ne soit pas encore terminé.

Compte tenu du succès de The Expanse, Amazon sait comment faire une bonne épopée de science-fiction. Donc, Mass Effect obtiendra probablement une production similaire de qualité supérieure si cet accord se produit. Il aura l’air moins bon marché que Resident Evil: Welcome to Raccoon City, au moins.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Les 10 meilleures adaptations de films de jeux vidéo de tous les temps