Amazon Sidewalk : si vous avez des appareils Amazon, comment vous désabonner

Si vous possédez l’un des nombreux appareils Amazon et que vous êtes aux États-Unis, vous avez un peu plus d’une semaine pour désactiver une fonctionnalité que la société appelle Amazon Sidewalk, afin d’éviter les problèmes potentiels de sécurité et de confidentialité…

Amazon Sidewalk sera automatiquement activé à partir du 8 juin, sauf si vous vous désinscrivez. L’entreprise l’a annoncé plutôt discrètement.

Il permet à vos appareils de se connecter au Wi-Fi de votre voisin et aux appareils de votre voisin de se connecter au vôtre, le tout sans échange de mots de passe.

Amazon Sidewalk est un réseau partagé qui aide les appareils tels que les appareils Amazon Echo, les Ring Security Cams, les éclairages extérieurs, les capteurs de mouvement et les trackers Tile à mieux fonctionner à la maison et au-delà de la porte d’entrée. Lorsqu’il est activé, Sidewalk peut débloquer des avantages uniques pour votre appareil, prendre en charge d’autres appareils Sidewalk dans votre communauté et même localiser des animaux de compagnie ou des objets perdus. Amazon Sidewalk crée un réseau à faible bande passante à l’aide d’appareils Sidewalk Bridge, y compris certains appareils Echo et Ring. Ces appareils Bridge partagent une petite partie de votre bande passante Internet qui est mise en commun pour fournir ces services à vous et à vos voisins. Et lorsque plus de voisins participent, le réseau devient encore plus fort.

Amazon dit avoir conçu le système dans un souci de confidentialité.

Sidewalk protège la confidentialité des clients en limitant la quantité et le type de métadonnées qu’Amazon doit recevoir des points de terminaison Sidewalk pour gérer le réseau. Par exemple, Sidewalk doit connaître le Sidewalk-ID d’un point de terminaison pour authentifier le point de terminaison avant d’autoriser la passerelle à acheminer les paquets du point de terminaison sur le réseau. Sidewalk suit également l’utilisation d’une passerelle pour s’assurer que les limites de bande passante ne sont pas dépassées et que la latence est minimisée sur le réseau privé d’un client. Les informations que les clients jugeraient sensibles, comme le contenu d’un paquet envoyé sur le réseau Sidewalk, ne sont pas vues par Sidewalk ; seules les destinations prévues (le point de terminaison et le serveur d’applications) possèdent les clés nécessaires pour accéder à ces informations. La conception de Sidewalk garantit également que les propriétaires de passerelles Sidewalk n’ont pas accès au contenu du paquet à partir de points de terminaison (qu’ils ne possèdent pas) qui utilisent leur bande passante. De même, les propriétaires de points de terminaison n’ont pas accès aux informations de passerelle. Le serveur Sidewalk Network «roule» en continu ou change les ID de transmission (TX-ID) et les ID de passerelle Sidewalk toutes les 15 minutes pour empêcher le suivi des appareils et l’association d’un appareil à un utilisateur spécifique.

Je ferais tout de même écho à la mise en garde d’ArsTechnica.

Il y a suffisamment de risques théoriques pour faire réfléchir les utilisateurs. Les technologies sans fil telles que le Wi-Fi et le Bluetooth ont toujours été peu sûres. Vous vous souvenez du WEP, le système de cryptage qui protégeait le trafic Wi-Fi contre la surveillance des parties à proximité? Il a été largement utilisé pendant quatre ans avant que les chercheurs ne révèlent des failles qui rendaient le déchiffrement des données relativement facile pour les attaquants. Le WPA, la technologie qui a remplacé le WEP, est beaucoup plus robuste, mais il a aussi une histoire mouvementée […] Considérez la richesse des détails intimes auxquels les appareils Amazon ont accès. Ils voient qui frappe à nos portes et, dans certaines maisons, ils scrutent nos salons. Ils entendent les conversations que nous avons avec nos amis et notre famille. Ils contrôlent les serrures et autres systèmes de sécurité de notre maison. L’extension de la portée de toutes ces données cryptées aux trottoirs et aux salons des voisins nécessite un niveau de confiance qui n’est pas garanti pour une technologie qui n’a jamais été testée à grande échelle.

Comment se retirer d’Amazon Sidewalk

Ouvrez l’application Alexa Plus > Paramètres > Paramètres du compte > Amazon Sidewalk > Désactivé

Si vous ne le faites pas, vos appareils seront automatiquement inscrits le 8 juin. Au moment de la rédaction, la fonctionnalité est uniquement disponible aux États-Unis, aucune action n’est donc nécessaire dans les autres pays.

