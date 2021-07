Amazon Small Business Days : plus de 84 000 vendeurs de PME ont reçu des commandes, 68 % de vendeurs provenant de non-métros

Amazon avait déclaré en avril de cette année qu’il avait numérisé au total 2,5 millions de MPME en Inde depuis son incursion en Inde en 2013.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Amazon India, qui compte environ 8 lakhs de vendeurs sur son marché, a déclaré dimanche que plus de 84 000 petits et moyens vendeurs avaient reçu des commandes au cours de l’événement de vente Amazon Small Business Days de trois jours (du 2 au 4 juillet). La vente a été organisée par le grand rival de Flipkart pour permettre aux vendeurs de rebondir après les perturbations liées à Covid. Amazon a déclaré que 68% de ces vendeurs provenaient de villes non métropolitaines tandis que 7 500 vendeurs avaient reçu leur vente d’une journée la plus élevée au cours de l’événement – ​​une augmentation de plus de 2,8 fois par rapport aux précédents Small Business Days organisés en décembre 2020. De plus, le nombre de les vendeurs qui ont généré plus de Rs 1 crore de ventes ont augmenté de 6X par rapport à l’événement de décembre 2020. Les produits les plus vendus comprenaient des robots culinaires, du miel biologique, des tables pour ordinateur portable, des balances, des écouteurs Bluetooth, etc.

« Nous avons organisé les Amazon Small Business Days et prolongé l’événement d’une journée à trois jours pour aider à générer plus d’affaires pour nos vendeurs et les aider à rebondir. Nous sommes touchés par la réponse des clients à l’événement, car plus de 84 000 vendeurs, dont 1 700 petits magasins hors ligne locaux, ont reçu au moins une commande pendant l’événement », a déclaré Pranav Bhasin, directeur, MSME & Selling Partner Experience, Amazon India dans un communiqué.

1 700 petites boutiques locales hors ligne, dans le cadre du programme Local Shops on Amazon, étaient basées dans 125 villes. Dans le cadre du programme Amazon Launchpad, plus de 750 vendeurs Launchpad ont reçu des commandes de clients tandis que dans le cadre de l’initiative Amazon Karigar, plus de 3 400 nouveaux produits ont été ajoutés par les vendeurs Karigar, et plus de 100 vendeurs Karigar ont vu une croissance de 2X et plus de 40 vendeurs ont vu une croissance de 5X. Grâce à son programme de femmes vendeuses — Amazon Saheli, 21 nouvelles vendeuses sahéliennes ont lancé 8 000 nouveaux produits.

Amazon avait déclaré en avril de cette année qu’il avait numérisé au total 2,5 millions de MPME en Inde depuis son incursion en Inde en 2013, tandis que ses exportations cumulées de commerce électronique de plus de 70 000 MPME via Amazon Global Selling s’élevaient à plus de 3 milliards de dollars, ce qui a contribué à générer près de 1 millions d’emplois directs et indirects en Inde, avait déclaré Amazon en avril de cette année. L’année dernière, la société avait annoncé en janvier un investissement d’un milliard de dollars pour numériser 10 millions de MPME indiennes au cours des cinq années suivantes.

