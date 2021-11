Amazon Smart Air Quality Monitor captera le monoxyde de carbone et les allergènes dans votre maison

Amazon vend un appareil qui nous permettra de savoir si nos maisons sont pleines « d’allergènes et de toxines d’intérieur ». L’Amazon Smart Air Quality Monitor est un appareil Works with Alexa qui vous avertit des mauvaises conditions de qualité de l’air, afin que vous sachiez ouvrir une fenêtre ou allumer un purificateur d’air. Il a une LED à code couleur sur sa face avant ; s’il devient jaune ou rouge, vous savez que vous devez agir.

Il prétend également détecter les niveaux de monoxyde de carbone, bien que la page du magasin de produits indique que ce moniteur « ne remplace pas une alarme de monoxyde de carbone (CO) et n’est pas certifié comme une alarme ou un détecteur de CO ». Il note également que sa variation de précision de lecture de CO est « ±5 ppm ou ±30% », avec des lectures de moins en moins précises au cours de la durée de vie du produit.

En d’autres termes, ne débranchez pas votre moniteur de CO actuel et supposez que les alertes Alexa sont un substitut qualifié. Mais il vous avertira des problèmes généraux de qualité de l’air que vous n’auriez pas connus autrement. Vous pouvez vérifier les niveaux actuels de qualité de l’air et tout niveau de produits chimiques dangereux sur votre application Alexa ou à l’aide d’un écran Echo Show.

L’Amazon Smart Air Quality Monitor mesure les composés organiques volatils (VLC), qui, selon l’EPA, sont souvent « des produits chimiques fabriqués par l’homme… produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants ». Si vous avez utilisé trop de « produits de nettoyage, de désinfection, de cosmétiques, de dégraissage et de loisirs », votre moniteur d’air pourrait vous avertir que les produits chimiques persistent dans l’air. L’EPA affirme que les VLC « peuvent persister dans l’air longtemps après la fin de l’activité ».

En plus de suivre les produits chimiques et les particules (aussi appelées poussières), le moniteur d’Amazon notera également la température et l’humidité de votre maison. Si vous achetez plusieurs moniteurs – ce qu’Amazon aimerait évidemment que vous fassiez – vous pouvez leur nommer différents noms/zones à afficher dans l’application, puis demandez à votre haut-parleur Alexa quelle est la température ou la qualité de l’air dans une pièce particulière. Cela aura plus d’importance pour les gens que pour les grandes maisons.

Maintenant que beaucoup d’entre nous passent plus de temps à l’intérieur, le moniteur intelligent de la qualité de l’air d’Amazon pourrait alerter les gens sur le fait que leur maison a un air malsain pour leurs allergies ou leur santé. Comparé aux autres meilleurs moniteurs de qualité de l’air, il est relativement abordable mais ne détecte pas les produits chimiques comme le CO2 ou le radon comme le font certains appareils concurrents. Vous devrez également probablement acheter un purificateur d’air pour l’accompagner, surtout si vous vivez dans une région où l’ouverture des fenêtres ne laisserait entrer que plus d’allergènes ou de polluants.

