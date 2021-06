Amazon sort sa tablette star quasiment à moitié prix le Prime Day : la Fire HD 10 tombe à seulement 89 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les offres sur les appareils Amazon sont parmi les meilleures du Prime Day, en particulier celle qui affecte sa nouvelle tablette, la Fire HD 10, plus grande et avec plus de puissance que les autres modèles.

Les tablettes sont un support parfait pour de nombreuses tâches, principalement pour regarder des vidéos, mais de plus en plus pour d’autres types de choses comme jouer ou même travailler, toujours à l’aide d’un clavier externe, bien sûr. Bien sûr, il y a relativement peu de marques connues qui rivalisent sur ce marché : Apple et Samsung sont en tête, bien qu’Amazon ait son propre segment low-cost qu’il explore avec différentes offres.

Maintenant que c’est Amazon Prime Day, il y a plusieurs offres sur leurs tablettes, l’Amazon Fire HD, qui sont pratiquement la moitié du prix dans plusieurs de ses modèles. Par exemple, le Fire HD 8 coûte désormais 54,99 € et le Fire HD 10 coûte temporairement 89,99 €.

Nouvelle version 2021 de la tablette Amazon avec un écran de 10,1 pouces, 3 Go de RAM et des options de 32 Go et 64 Go de stockage extensible avec carte microSD.

La remise dans les deux cas avoisine les 50%, assez ambitieuse, même si ce n’est pas surprenant car Amazon jette toujours la maison par la fenêtre avec ses appareils le Prime Day et le Black Friday, comme on peut le voir.

Bien sûr, vous devez d’abord avoir un compte Amazon Prime pour profiter de cette réduction, même si vous ne l’avez pas, ce n’est pas un problème : vous pouvez simplement vous inscrire pour le mois d’essai gratuit puis accéder à l’offre sans tout les inconvénients.

Écran 10″ Full HD et jusqu’à 12 heures d’autonomie

Amazon vend son Fire HD depuis de nombreuses années, bien que le Fire HD 10 soit sans aucun doute son pari le plus ambitieux, et c’est que pour la première fois ils vont si loin avec la taille et la résolution, qu’il se trouve qu’il s’agit de Full HD, deux des les raisons pour lesquelles l’obtenir en vaut la peine.

Cette taille vous permet de l’utiliser presque comme un ordinateur portable si vous achetez une housse de clavier. De plus, des applications telles qu’Office apparaissent déjà dans l’appstore d’Amazon, ainsi que Netflix, Disney, Instagram et tous les essentiels.

Garde en tête que Les Fires utilisent une version fortement modifiée d’Android, appelée Fire OS, qui ne dispose pas de Google Play mais dont le répertoire de logiciels est assez large.

L’autonomie atteint 12 heures sans trop de problèmes, largement suffisante pour l’usage que l’on donne habituellement aux tablettes aujourd’hui.

Bien qu’évidemment ce modèle de tablette ne résiste pas à l’iPad ou à la Galaxy Tab, il représente un bonne alternative aux nombreuses tablettes d’origine chinoise que vous pouvez trouver dans tous les magasins, même sur Amazon.

Après tout, la garantie est toujours importante et le service après-vente d’Amazon n’a rien à voir avec ce que les vendeurs de produits en “marque blanche” peuvent offrir.

