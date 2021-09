Amazon souffle les multiprises Tessan pour une journée seulement

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Vous voulez toujours que la puissance soit pleine sur vos appareils. Risquer de sortir sans un téléphone complètement chargé est souvent une recette pour un désastre. Ces nuits tardives où vous devrez peut-être appeler un service de covoiturage et que vous n’avez pas de jus de fruit pourraient vous amener à prendre les transports en commun pour rentrer chez vous. Cela signifie que votre nuit vient d’être encore plus longue. Bien sûr, vous pouvez garder une banque d’alimentation chargée dans votre poche ou votre sac à main. Mais pourquoi passer par tous ces tracas ? Vous voulez être couvert avant votre départ et Amazon peut vous aider. Amazon propose des offres que vous pouvez obtenir dès maintenant et qui vous aideront. Obtenir un charge portabler pour seulement 37,99 $, une économie de 10 $. Mais si vous voulez vous assurer que vous êtes couvert à la maison, la vente d’un jour sur Multiprises et prises Tessan se déroule maintenant.

Amazon souffle une tonne de Multiprises et prises Tessan pour votre maison. Cela ne se passe qu’aujourd’hui, alors vous feriez mieux d’en profiter pendant que vous le pouvez. Vous pouvez économiser jusqu’à 35 % sur une sélection d’articles. Des rallonges, des prises multiprises et des multiprises sont tous disponibles dans cette vente. Jetez un œil à ce qui est proposé ci-dessous.

Jusqu’à 35% de réduction sur les multiprises et prises Tessan Prix : 10,39 $ – 20,39 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Voici quelques offres sur les multiprises et prises Tessan

Chargez plus de vos appareils à la fois lorsque vous avez le Lot de 2 répartiteurs de prises multiples Tessan. Chacune dispose de quatre prises électriques pouvant toutes accepter des prises encombrantes sans se bloquer les unes les autres. Il y a aussi trois ports USB pour une charge supplémentaire. Il a une puissance électrique de 1250W. C’est 23% de réduction aujourd’hui, en vente pour seulement 17,59 $.

Répartiteur de prises multiples avec chargeur mural USB, rallonge de prise électrique TESSAN 4 avec 3… Prix catalogue : 22,99 $ Prix : 17,59 $ Vous économisez : 5,40 $ (23%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Si vous cherchez un endroit pour mettre votre appareil pendant qu’il est en charge, le Prolongateur de prise multiprise Tessan avec étagère est le choix. Vous pouvez transformer deux prises en six prises électriques avec cela. L’étagère intégrée est sur le dessus, de sorte que votre appareil peut s’y asseoir. Il y a plusieurs prises et prises USB avec cela. C’est 20% de réduction, pour seulement 12,79 $ aujourd’hui. Pour le socle prise multiprise, c’est à seulement 10,39 $.

Extension de prise multiprise avec étagère, chargeur mural USB TESSAN avec 6 prises électriques Splitte… Prix catalogue : 15,99 $ Prix : 12,79 $ Vous économisez : 3,20 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Multi Plug Outlet Extender avec USB, TESSAN Electrical 4 Outlet Splitter avec 3 USB Wall Charge… Prix catalogue : 15,99 $ Prix : 10,39 $ Vous économisez : 5,60 $ (35%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Multiprises pour votre maison

Selon le type de multiprises et de prises Tessan que vous recherchez, il y en a dans cette vente. Les Barrette d’alimentation USB à prise plate Tessan a une rallonge de 9,8 pieds. Il a une prise plate à angle droit et dispose de quatre prises et de trois ports USB. Il fournit une charge maximale de 5 V/2,4 A. Cela ne prendra pas beaucoup de place et ne coûte que 18,39 $.

Pour plus de couverture pour vos appareils, le Parasurtenseur Tessan Power Strip est une option solide. Celui-ci dispose de neuf prises secteur et de trois ports USB. Il est livré avec une rallonge de 6,5 pieds pour une portée plus facile. Il fournit une charge maximale de 5 V/2,4 A dans un port à la fois. Vous pouvez brancher des appareils sur trois côtés. Économisez 4,60 $ et obtenez-le pour seulement 20,39 $. N’oubliez pas que ces offres ne durent qu’aujourd’hui, alors dépêchez-vous !

Multiprise USB à prise plate avec rallonge de 9,8 pi, TESSAN 4 prises largement espacées 3… Prix catalogue : 22,99 $ Prix : 18,39 $ Vous économisez : 4,60 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

TESSAN Power Strip Protecteur de surtension, rallonge à fiche plate avec 9 prises secteur et 3 ports USB,… Prix : 20,39 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

