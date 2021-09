Amazon souffle une dernière fois son ancienne tablette Fire HD 10 au meilleur prix de tous les temps

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Amazon est connu pour ses offres exceptionnelles, sa livraison rapide et ses appareils électroniques qui se distinguent. Au fur et à mesure que l’entreprise s’est développée et développée, sa production d’articles qui nous facilitent la vie a augmenté. En plus du fait que les membres Prime bénéficient d’avantages formidables, tels que Vidéo principale, il y a tellement plus qu’Amazon peut offrir. Vous aimez les offres du jour. L’un des meilleurs que vous trouverez aujourd’hui est un excellent moyen d’économiser sur un Défroisseur qui débarrassera vos vêtements des plis. Mais si vous attendiez un bon moment pour acheter un Tablette Fire HD 10, c’est maintenant ton heure. Le modèle de génération précédente d’Amazon est réduit à un nouveau prix bas historique pour une dernière vente de clôture !

Les Tablette Fire HD 10 est le plus grand écran d’Amazon sur une tablette jamais conçu. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec cet appareil et il se connectera à vos autres appareils Amazon. Pouvoir apporter toute cette puissance avec vous où que vous alliez est vraiment excitant. Mais ce qui est encore plus excitant, ce sont les énormes économies que vous pouvez réaliser maintenant. Économisez près de 100 $ et obtenez-en un pour seulement 95,99 $! Il y a quand même un hic. Cette vente ne dure que jusqu’à la fin de la journée.

Tablette Fire HD 10 (écran Full HD 10,1″ 1080p, 64 Go) – Noir (version 2019) Prix catalogue : 189,99 $ Prix : 95,99 $ Vous économisez : 94,00 $ (49 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec la tablette Fire HD 10

Une femme utilisant la tablette Fire HD 10. Source de l’image : Amazon

Les Tablette Fire HD 10 a un écran 10.1″ 1080P qui est le plus grand jamais créé par Amazon. Cela a sponsorisé des publicités sur l’écran de verrouillage, vous pourrez donc voir plus de ce que vous pourriez potentiellement obtenir avec. C’est 30% plus rapide que les modèles précédents, grâce au processeur octa-core 2,0 GHz et 2 Go de RAM. La durée de vie plus longue de la batterie offre jusqu’à 12 heures de lecture, de navigation, de streaming et d’écoute.

Il y a 64 Go de stockage interne. Il peut également être étendu avec une carte micro SD. Cela peut contenir jusqu’à 512 Go de stockage. Vous pouvez utiliser ce kit mains libres avec Alexa. Vous pouvez même l’allumer et l’éteindre sans avoir à utiliser vos mains. Il peut prendre des photos avec ses caméras avant et arrière de 2 MP.

Plus qu’un

Il y a actuellement trois couleurs différentes disponibles pour vous pour cette grande remise. Le noir, Bleu crépuscule, et blanche sont tous actuellement en baisse à seulement 95,99 $, une économie de 94 $ ! Tous vous aident à rester sur la bonne voie en vérifiant vos e-mails, en passant des appels vidéo, en mettant à jour les listes d’acheteurs, etc. Vous pouvez utiliser vos applications préférées comme Zoom, Outlook et OneNote pour rester au top de votre vie professionnelle. Il se chargera plus rapidement que les anciens modèles, car il dispose désormais d’un port USB-C. Il est livré avec un câble USB-C et un adaptateur secteur 9W.

