Amazon soutient le pot légal, adoucit les tests et le suivi des employés

Dave Clark.

Amazon soutient la législation fédérale qui légaliserait à la fois la marijuana et purgerait les casiers judiciaires des personnes précédemment arrêtées pour des accusations de marijuana. De plus, la société cessera de rechercher l’utilisation du médicament pour certaines catégories d’employés.

Mais la plus grande nouvelle pour des centaines de milliers d’employés d’entrepôt est peut-être que le géant de la vente au détail en ligne est en train de modifier son tristement célèbre logiciel de suivi des congés des employés pour offrir plus d’espace pour les pauses dans la salle de bain, les conversations avec les superviseurs et la réparation de l’équipement.

Les changements, révélés dans un article de blog de Dave Clark, PDG de la division mondiale des consommateurs, font suite à un autre rapport sur le taux de blessures inhabituellement élevé dans les entrepôts de l’entreprise.

« À partir d’aujourd’hui, nous calculons la moyenne des congés sur une période plus longue pour nous assurer qu’il y a plus de signal et moins de bruit, ce qui renforce l’intention initiale du programme et concentre les conversations sur les congés sur la façon dont nous pouvons aider », a écrit Clark dans le message publié mardi.

« L’objectif est de recentrer les conversations sur les cas où il y a probablement de vrais problèmes opérationnels à résoudre. Nous pensons que ce changement contribuera à garantir que la politique sur les congés de tâches est utilisée de la manière prévue. »

Le même jour que le message de Clark, le Strategic Organizing Center, soutenu par les syndicats, a publié une étude qui, selon lui, montrait que les centres de distribution Amazon comptaient 5,9 blessures graves pour 100 employés, un taux près de 80 % supérieur à celui des entrepôts non Amazon. Semblable aux raisons invoquées pour la tentative d’organisation syndicale à Bessemer, en Alabama, ce printemps, le SOC a blâmé la culture de travail et la pression d’Amazon axée sur les congés.

C’est au cours de cette tentative infructueuse de syndicalisation des travailleurs en Alabama que l’un des tweets antisyndicaux de Clark a attiré l’attention nationale après avoir tenté de se battre avec le sénateur Bernie Sanders :

— Obliger les travailleurs à uriner dans des bouteilles

— Licencier les femmes enceintes pour avoir pris trop de pauses toilettes

— Embauche d’analystes pour surveiller les « menaces d’organisation du travail »

— Faire participer les employés aux réunions antisyndicales obligatoires C’est ce qu’un vice-président senior d’Amazon appelle un « lieu de travail progressif ». https://t.co/l1BTe2SLqO – Robert Reich (@RBReich) 24 mars 2021

Mais le message de Clark de mardi révèle une approche résolument différente. Tout en exprimant son soutien à la légalisation fédérale du pot et à l’assouplissement des tests de marijuana dans un pays où 17 États ont maintenant légalisé la marijuana à des fins récréatives, Clark a souligné que la société voit un monde au-delà de la livraison rapide.

Comme beaucoup d’autres entreprises, a-t-il écrit, Amazon a purgé les employés potentiels pour l’utilisation de pot. Cela est en train de changer.

“Cependant, étant donné l’évolution des lois des États aux États-Unis, nous avons changé de cap”, a-t-il écrit. “Nous n’inclurons plus la marijuana dans notre programme complet de dépistage des drogues pour les postes non réglementés par le ministère des Transports, et la traiterons plutôt de la même manière que la consommation d’alcool.”

De plus, a-t-il ajouté, la société soutient la Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act de 2021, une législation qui légaliserait le pot et aiderait à effacer les casiers judiciaires tout en investissant dans les communautés les plus touchées par les lois sévères sur les drogues.

“Nous espérons que d’autres employeurs se joindront à nous et que les décideurs politiques agiront rapidement pour faire adopter cette loi.”