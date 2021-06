Amazon Stock bénéficie de Prime Day; La planète Terre, pas tellement

d’Amazon (NASDAQ :AMZN) L’événement Prime Day a eu lieu entre le 21 et le 22 juin de cette année. Le 22 juin, l’action AMZN a enregistré son cours de clôture le plus élevé de tous les temps à 3 505,44 $, le prix le plus élevé de la journée tombant un peu en deçà du plus haut historique du 30 avril de 3 554 $.

Source : Julie Clopper / Shutterstock.com

La version 2020 de Prime Day a atteint 10,6 milliards de dollars de ventes mondiales, soit 49 % de plus qu’en 2019. Et même si le Prime Day du Canada a été reporté en raison des préoccupations de Covid-19 pour son personnel (ainsi que des reports dans de nombreux autres pays), il a livré un estimé à 11,2 milliards de dollars de ventes dans le monde.

Alors que Prime Day est excellent pour Amazon et ses actions, c’est terrible pour la planète à bien des égards. Discutons de trois des plus gros problèmes.

Jeff Bezos s’adresse aux actionnaires pour la dernière fois

Jeff Bezos a remis sa dernière lettre aux actionnaires en tant que PDG d’Amazon à la mi-avril.

Dans ce document, il rappelle aux lecteurs que la société a créé une valeur de 1,6 billion de dollars pour les actionnaires. Il raconte ensuite une histoire touchante sur la façon dont les parents de la classe moyenne qui ont acheté les actions IPO de leurs enfants en 1997 ont écrit au PDG pour dire à quel point cet acte a changé leur vie. L’un de leurs deux enfants a même acheté une maison avec sa part du butin.

Bezos est allé plus loin. Il a calculé qu’en additionnant la valeur créée pour les actionnaires, les employés, les vendeurs tiers et les clients, cela représente 301 milliards de dollars de valeur supplémentaire créée par Amazon rien qu’en 2020.

« Si vous voulez réussir en affaires (dans la vie, en fait), vous devez créer plus que vous ne consommez. Votre objectif devrait être de créer de la valeur pour toutes les personnes avec lesquelles vous interagissez », a déclaré Bezos dans la lettre aux actionnaires.

« Toute entreprise qui ne crée pas de valeur pour ceux qu’elle touche, même si elle semble avoir du succès en surface, n’est pas longue pour ce monde. C’est sur le point de sortir.

La vision de Bezos et l’action AMZN

Il ne fait aucun doute que Bezos est un visionnaire. On ne peut pas non plus nier qu’il a livré aux actionnaires – un rendement total annualisé sur 24 ans de 38 % jusqu’au 30 juin – mais je compare parfois la personne la plus riche du monde à un maître magicien.

Pendant que vous suivez sa rhétorique là-bas, ici, sa société fait des ravages dans le monde.

Mais parce que quelqu’un a acheté un tas d’actions il y a 24 ans – et a fait un meurtre – Bezos marche sur l’eau.

Peu importe que son engagement climatique soit très probablement un coup de relations publiques. Au lieu de cela, il l’utilise pour occuper l’esprit des gens sur un sujet très éloigné de la vérité.

Cela dit, j’ai réussi à empêcher mon aversion pour le tour de la coupe et du ballon d’Amazon d’obscurcir mon jugement d’investissement. En janvier 2018, j’ai prédit que l’action Amazon atteindrait 10 000 $ dans 7,5 ans. Nous sommes en juin 2025.

Le 30 juin, il a ouvert à 3441,06 $. Il devra afficher un taux de croissance annuel composé de 30,6 % sur quatre ans pour y parvenir.

Je crois que ça va réussir.

Stock AMZN et engagement climatique

La lettre aux actionnaires de Bezos comprend sept longs paragraphes – un peu plus d’une page – sur l’engagement climatique de l’entreprise.

« 53 entreprises représentant presque tous les secteurs de l’économie ont signé The Climate Pledge. Des signataires tels que Best Buy, IBM, Infosys, Mercedes-Benz, Microsoft, Siemens et Verizon se sont engagés à atteindre zéro carbone net dans leurs entreprises mondiales d’ici 2040, 10 ans avant l’Accord de Paris », a déclaré p. 5 de la lettre aux actionnaires.

Amazon est l’un des 53 noms. Il jure 100 000 fourgons de livraison électriques fabriqués par Rivien sera sur la route d’ici 2030. Très louable.

Cependant, lorsque vous lisez l’article du 22 juin d’Ellen Cushing, contributrice de The Atlantic, sur l’annulation de Prime, vous vous rendez compte que le Climate Pledge pourrait s’avérer être une façade pour les plus de 100 entreprises qui se sont inscrites.

« Prime est la plus grande et la plus terrifiante invention d’Amazon : un produit dont la proposition de valeur est de vous aider à acheter plus de produits. Avec 200 millions d’abonnés dans le monde, c’est le deuxième service d’abonnement le plus populaire sur Terre, prêt à dépasser Netflix dans un avenir pas si lointain », a écrit Cushing.

Le coût pour la planète

Cushing dit qu’en raison de la pandémie, Amazon Prime compte désormais plus de membres que les États-Unis n’ont de ménages. En 2020, Amazon a généré 25,2 milliards de dollars de revenus grâce à Prime et au reste de ses abonnements. C’est une grosse affaire en soi.

Malheureusement, le coût pour la planète Prime est réel.

« Les entrepôts d’Amazon génèrent du trafic et de la pollution dans les quartiers où ils se trouvent, dont beaucoup sont pauvres. Une fois que les produits ont quitté l’entrepôt, ils sont expédiés, à un coût non négligeable pour la planète, jusqu’à leur destination », écrit Cushing.

Amazon a l’obligation morale de remplir ses engagements dans les délais, les avantages pour la planète faisant réellement bouger les choses du point de vue du changement climatique.

Cependant, quelque chose me dit que tout comme la déclaration de l’entreprise selon laquelle tout est pour une augmentation des impôts sur les sociétés, cela ne le signifie pas vraiment. Entre 2010 et 2020, le taux d’imposition fédéral effectif d’Amazon sur ses 57 milliards de dollars de revenus américains avant impôts était de 4,7 %.

Je suppose que la plupart des actionnaires d’AMZN ont payé plus d’impôts au cours de la dernière décennie. Cela ne présage rien de bon pour le changement climatique. J’espère que je me trompe.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.