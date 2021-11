Amazon Studios essaierait de faire une émission télévisée Mass Effect

Selon un rapport de Deadline, Amazon ne compte pas sur la série Wheel of Time qui vient d’être lancée et son prochain spectacle Le Seigneur des Anneaux pour attirer les téléspectateurs de science-fiction/fantasy. Le média de divertissement rapporte qu’Amazon « est sur le point de conclure un accord pour développer une série » basée sur les jeux Mass Effect.

Bien qu’Electronic Arts et BioWare n’aient pas annoncé de série, il y a eu plus que quelques indices. Plus tôt cette année, le directeur de projet de la trilogie remasterisée d’EA Mass Effect: Legendary Edition a déclaré à Business Insider US qu’il ne s’agissait « pas de savoir si, mais quand » un projet de film ou d’émission télévisée apparaît en rapport avec le jeu.

Il y avait aussi ce post Instagram intéressant en février de Henry Cavill, qui voudra peut-être ajouter le commandant masculin Shepard à son CV geek avec Superman et Geralt de The Witcher. L’acteur a posté une image facilement floue faisant allusion à un « projet secret ?

Tout autre détail, comme la façon dont cela pourrait être lié à un nouveau jeu de la série, n’est pas clair, même si certaines personnes – comme cet éditeur de wiki très imaginatif – ont déjà fait un casting de fans dans leur tête. W Eh bien, il y a une supposition sûre que je peux faire – elle ne sera probablement pas basée sur Mass Effect : Andromeda.