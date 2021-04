Amazon sur le point de contrecarrer le vote syndical en Alabama

(Photo Amazon)

Amazon semble en bonne voie pour contrecarrer une tentative de syndicalisation des travailleurs de son usine de Bessemer, en Alabama, le vote pro-syndical tombant bien derrière le décompte antisyndical de jeudi, le décompte étant suspendu pour la soirée.

Avec 1 100 travailleurs qui choisissent de ne pas être représentés par le Syndicat des grands magasins de détail et de gros contre 463 en faveur de la syndicalisation, la tentative de confier à Amazon son premier groupe de travailleurs syndiqués semble être loin d’être un succès.

Il reste environ 1 630 votes à compter vendredi par le Conseil national des relations de travail qui supervise le vote.

Stuart Appelbaum, président de la RWDSU, a blâmé un système «cassé» qui empile le jeu contre le travail et en faveur des grandes entreprises.

« Amazon a pleinement profité de cela, et nous demanderons à la commission du travail de tenir Amazon responsable de son comportement illégal et flagrant pendant la campagne », a-t-il déclaré jeudi. «Mais ne vous y trompez pas; cela représente encore un moment important pour les travailleurs et leurs voix seront entendues.

Le décompte final devrait être terminé d’ici demain midi. Le syndicat devrait faire appel du vote.

Plus de 3 200 travailleurs ont participé au vote de syndicalisation, soit environ 55% des électeurs admissibles. L’élection a été comptée à la main et diffusée en direct via Zoom depuis les bureaux du NLRB à Birmingham, Ala.

Plus de 5 800 travailleurs d’Amazon en Alabama auraient pu être affectés par la poussée organisée sous le RWDSU, une organisation de 80 ans dirigée par Applebaum depuis 1998. Le vote s’est terminé il y a une semaine.

Margaret O’Mara, professeure à l’Université de Washington, historienne qui a beaucoup écrit sur l’industrie de la technologie, a déclaré que le résultat jusqu’à présent n’est pas une surprise. «C’est conforme à ce à quoi vous vous attendiez», a-t-elle déclaré jeudi après l’arrêt du décompte pour la journée. «Les syndicats ont déjà essayé dans l’industrie de la technologie et ils ne sont allés nulle part.

«C’est un biais assez décisif. Cela aurait été une surprise de voir cela réussir.

O’Mara a déclaré que les employés considèrent le lieu de travail moderne comme une relation à court terme et non comme une carrière. Ainsi, alors qu’ils auraient pu se battre pour de meilleurs salaires dans l’espoir de 30 ans chez US Steel, l’employé d’aujourd’hui pourrait ne pas être aussi enclin à se battre face à la perspective d’un an seulement dans un centre de distribution Amazon.

«La dynamique qui a propulsé la syndicalisation de masse est différente maintenant», a-t-elle déclaré.

Un porte-parole d’Amazon n’a pas répondu à une demande de commentaire.

L’enjeu n’est pas seulement la représentation syndicale de plusieurs milliers d’employés du géant de la vente en ligne basés en Alabama, mais aussi la relation continue de l’entreprise avec des centaines de milliers de ses travailleurs les moins bien payés à travers le pays.

Et à certains égards, le vote est également devenu un indicateur de la santé du mouvement syndical national dans son ensemble.

Le combat a attiré les plus hauts gradés d’Amazon, notamment le fondateur Jeff Bezos, de nombreux sénateurs américains, le président Joe Biden et des leaders de l’industrie de la technologie qui disent que ce combat ne concerne pas simplement le géant de la vente en ligne et du cloud computing, mais aussi la nature du travail moderne. lui-même.

Aujourd’hui, le Washington Post a rapporté que les dirigeants d’Amazon dans les jours qui ont précédé les élections ont poussé le service postal américain à installer une boîte aux lettres dans l’entrepôt Bessemer – une décision que le syndicat considère comme une violation du droit du travail.

Selon le Post: «Le syndicat s’est plaint de la boîte aux lettres, que le service postal a installée juste avant le début du scrutin postal pour les élections syndicales au début de février. On fait valoir que la boîte aux lettres pourrait amener les travailleurs à penser qu’Amazon a un rôle dans la collecte et le comptage des bulletins de vote, ce qui pourrait influencer leurs votes.

Le New York Times a noté que les élections syndicales ont généralement lieu en personne, mais la pandémie a changé tout cela. Les travailleurs ont reçu leurs bulletins de vote en février et devaient se présenter au bureau du NLRB de Birmingham au plus tard le 30 mars. Au cours des derniers jours, le conseil a tenté de déterminer si les bulletins étaient éligibles et ceux qui ne le sont pas.

