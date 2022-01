Amazon teste un nouveau pont sans fil pour étendre la portée du réseau Sidewalk jusqu’à 5 miles ou plus

Le nouveau Sidewalk Bridge Pro d’Amazon par Ring. (Photo Amazon)

Amazon dit qu’il teste un nouvel appareil de qualité professionnelle qui peut étendre la portée d’un seul point d’accès dans son réseau sans fil de quartier Sidewalk jusqu’à 5 miles ou plus.

Appelé « Amazon Sidewalk Bridge Pro by Ring », l’appareil signale les ambitions de l’entreprise d’étendre le réseau Sidewalk au-delà des quartiers résidentiels pour connecter des capteurs et d’autres appareils Internet des objets (IoT) dans des environnements commerciaux, des campus universitaires et des emplacements éloignés.

Il n’est pas encore approuvé par la Federal Communications Commission ni disponible à la vente. Cependant, Amazon a annoncé jeudi des programmes pilotes avec l’Arizona State University pour utiliser le pont pour connecter des appareils sur son campus de Tempe, en Arizona ; et avec Thingy, basée à Bellevue, dans l’État de Washington, pour fournir une connectivité à ses systèmes de surveillance de la qualité de l’air qui aident à lutter contre les incendies de forêt.

Thingy AQ fournit des informations aux premiers intervenants en cas d’incendie de forêt. (Photo mince via Amazon)

Dans son incarnation actuelle de quartier, Sidewalk utilise les appareils Echo des clients d’Amazon comme points de connexion pour créer un réseau de quartier partagé et sécurisé pour des appareils tels que les éclairages extérieurs et les traqueurs d’animaux. Les appareils Ring et Echo sont activés par défaut sur le réseau. (Voici comment vous désinscrire.)

Dans le projet pilote ASU, le Sidewalk Bridge Pro obtiendra à la place sa connectivité à partir de l’accès Internet intégré aux stations d’urgence à lumière bleue sur le campus.

Amazon dit que l’ASU « a l’intention d’étendre la gamme de connectivité pour ses appareils IoT sur le campus, tout en libérant le Wi-Fi de l’université pour des activités à large bande passante comme l’apprentissage à distance, la vidéoconférence, la recherche en ligne ou la diffusion en continu ».

La preuve de concept avec Thingy utilisera la télémétrie LoRa (Long Range) pour transmettre des données vers et depuis le dispositif de surveillance de la qualité de l’air Thingy AQ à l’aide du Sidewalk Bridge Pro.

Amazon dit que l’approche « augmentera considérablement la connectivité pour Thingy AQ et aidera à protéger les terres publiques, les maisons, les vignobles et les fermes contre les dommages catastrophiques ».

Dans une note de bas de page sur sa revendication d’une portée de 5 milles, Amazon dit que la distance « varie en fonction de la hauteur de l’installation, du terrain, des conditions environnementales et des obstacles environnants comme les bâtiments ou les arbres ».