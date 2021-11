Amazon touché par plusieurs manifestations lors du Black Friday

Le géant de la vente au détail Amazon a été la cible de plusieurs manifestants lors du Black Friday, l’entreprise étant piquetée par diverses causes allant des militants syndicaux aux groupes environnementaux.

Une coalition multinationale de groupes qui se fait appeler « Make Amazon Pay » a organisé des manifestations dans des pays du monde entier, notamment à Boston, New York, Dublin, Londres et ailleurs, selon le site Web du groupe.

« Nous sommes des travailleurs et des militants divisés par la géographie et notre rôle dans l’économie mondiale mais unis dans notre engagement à faire payer à Amazon des salaires équitables, ses impôts et son impact sur la planète », affirme le site Web du groupe.

Le groupe environnemental « Extinction Rebellion », quant à lui, a organisé des manifestations sur plusieurs sites d’Amazon, allant jusqu’à bloquer plus d’une douzaine de centres de distribution à travers le Royaume-Uni.

« Nous essayons de réveiller les gens à la réalité », a écrit le groupe sur Twitter. « Vous, nous, tout le monde devons agir maintenant et forcer les gouvernements à agir. Cela nécessite des perturbations massives. Résistance civile.

