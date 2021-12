Amazon transforme ses appareils Fire TV en écrans ultimes pour la maison intelligente

Alors qu’Amazon gère sa panne AWS, la société a pris le temps de proposer une tonne de nouvelles fonctionnalités pour ses appareils Fire TV qui transforment ses téléviseurs intelligents en écrans intelligents.

La première fonctionnalité majeure à arriver sur ses téléviseurs est le nouveau Smart Dashboard, qui ressemble beaucoup à ce qu’il est. Pour les utilisateurs de Fire TV aux États-Unis et au Canada, ce nouvel écran permet aux utilisateurs d’accéder rapidement et facilement à leurs appareils domestiques intelligents directement depuis leur téléviseur. Les utilisateurs peuvent facilement gérer leurs appareils à partir de cet écran comme ils le peuvent sur certains des meilleurs écrans Amazo Echo Show.

Il dispose même d’une rangée dédiée aux caméras intelligentes pour avoir un aperçu rapide de votre environnement. La prise en charge des groupes et des thermostats arrive début 2022.

Pour afficher le tableau de bord intelligent, les utilisateurs de Fire TV n’ont qu’à dire : « Alexa, montre-moi mon tableau de bord de maison intelligente ».

Ou, si vous n’avez pas besoin de l’intégralité du tableau de bord, le nouveau panneau de raccourcis Alexa est à portée de clic pour les propriétaires de Fire TV américains. Maintenant, en appuyant sur le bouton Alexa de votre télécommande Fire TV, les utilisateurs auront accès à un panneau de raccourcis en bas de leur écran. Cela fournira un accès rapide aux commandes de la maison intelligente, à la météo, aux actualités et à la photothèque.

Une fonctionnalité attrayante est le cinéma maison Alexa, qui vient sur les téléviseurs Fire Omni et 4-Series ainsi que sur le Fire TV Stick 4K Max. Cela permet aux utilisateurs de coupler des haut-parleurs comme l’Amazon Echo (4e génération) à leurs appareils pour une expérience de cinéma maison. Amazon note que le Fire TV Stick 4K Max devra être connecté au port HDMI eARC pour que la fonctionnalité fonctionne.

Enfin, Amazon apporte Apple AirPlay 2 et HomeKit aux séries Omni et 4, et Zoom sera disponible sur la série Omni dans les semaines à venir, ce qui fonctionnera tant que vous aurez une webcam compatible connectée.

Amazon note que bon nombre de ces fonctionnalités « se déploieront au cours des prochaines semaines ».

