Amazon travaille sur une barre de son, un Echo mural, etc.

Amazon organisera un événement de lancement pour les nouveaux appareils, fonctionnalités et services le 28 septembre. Selon toute vraisemblance, Amazon dévoilera plusieurs nouveaux appareils alimentés par Alexa, y compris des mises à jour pour certaines de ses gammes de produits les plus populaires. La société n’a fourni aucun détail spécifique avant l’événement, mais les secrets ne restent jamais cachés longtemps dans le monde de la technologie. Vendredi, Bloomberg a révélé un tas d’appareils non annoncés sur lesquels Amazon travaille actuellement à huis clos.

Les prochains appareils d’Amazon divulgués par un nouveau rapport

Le premier appareil divulgué par Bloomberg porte le nom de code Hoya. Le site décrit l’appareil comme un énorme Echo avec un écran de 15 pouces. Les utilisateurs peuvent soit monter Hoya sur un mur, soit le placer sur une table avec un support. Le cas d’utilisation principal est apparemment le contrôle des produits de la maison intelligente, tels que les appareils électroménagers, les lumières et les serrures. Des sources affirment que les utilisateurs pourront également vérifier l’état des livraisons Amazon à l’écran. Hoya aura également des widgets sur son interface utilisateur pour la météo, les minuteries, les calendriers et les photos.

Hoya dispose également de fonctionnalités utiles pour les personnes qui souhaitent l’utiliser dans la cuisine. Son affichage massif devrait permettre de lire encore plus facilement des recettes ou de regarder des vidéos de cuisine. Des applications vidéo tierces telles que Netflix seront également disponibles sur l’appareil. Amazon pourrait lancer Hoya dès cet automne.

D’autres produits en préparation sur Amazon

Amazon travaillerait également sur une barre de son pour les téléviseurs. Comme le note Bloomberg, il existe un certain nombre de barres de son sur le marché prenant en charge Alexa. Sans surprise, Amazon pense pouvoir rivaliser avec ces appareils tiers. Amazon fait déjà la même chose avec les téléviseurs.

De plus, Amazon souhaite s’intégrer encore plus à nos voitures. La société travaille actuellement sur un Echo Auto de deuxième génération nommé Marion. La deuxième version de l’appareil aura un design mis à jour et pourra peut-être charger votre téléphone avec la technologie inductive.

Enfin, l’avenir du robot domestique nommé Vesta est apparemment en danger. Initialement, Amazon prévoyait de commercialiser Vesta comme outil de sécurité pour votre maison. Amazon a depuis déplacé l’objectif de sa gamme Ring pour couvrir également la sécurité. Le besoin d’un bot de sécurité a diminué au fil du temps, et Bloomberg dit que même les employés d’Amazon doutent que quiconque ait besoin d’un Echo Show en mouvement.

En ce qui concerne la gamme classique d’appareils Echo, Amazon a déjà actualisé l’Echo, l’Echo Show et l’Echo Dot en 2020. Par conséquent, nous ne devrions pas nous attendre à des mises à jour majeures lors de l’événement de septembre.