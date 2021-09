Amazon travaille sur une fonction audio en direct avec Alexa, similaire à Clubhouse

in

Amazon travaille sur une plate-forme audio en direct pour les utilisateurs d’Alexa similaire à Clubhouse.

Amazon étend ses efforts dans la musique et le podcasting pour concurrencer directement Spotify et Apple. Maintenant, il semble rejoindre le train audio en direct avec des fonctionnalités destinées à sa base d’utilisateurs dominante sur le marché des consommateurs Alexa.

Axios rapporte que la division Musique d’Amazon dirige le nouvel effort. Cela inclut les réseaux de podcasts payants, les musiciens et les célébrités pour utiliser la fonctionnalité pour des conversations en direct, des émissions et des événements. C’est pour aider à attirer l’attention sur la plate-forme, un peu comme Elon Musk, Mark Zuckerberg et d’autres personnalités de la Silicon Valley l’ont fait pour Clubhouse en 2020.

Le rapport suggère qu’Amazon est en contact avec les principales maisons de disques au sujet d’événements audio en direct avec des artistes. Une idée est que les utilisateurs puissent accéder à des concerts ou à des performances en direct via leurs comptes Amazon Music. La fonctionnalité est conçue pour se concentrer sur la musique en direct, mais les émissions de radio parlées sont également en arrière-plan.

Amazon cherche également à investir dans du contenu audio en direct localisé, comme les actualités et les sports. Il a récemment acheté Wondery dans le cadre d’un accord estimé à 300 millions de dollars l’année dernière. Amazon possède déjà une plate-forme de diffusion en direct destinée aux jeux, il est donc impératif pour l’entreprise de développer son activité.

Les services audio en direct ont explosé pendant la pandémie. Clubhouse a indiqué que les utilisateurs créent 700 000 salles audio en direct par jour sur la plate-forme, contre 300 000 en mai. Ce coup de pouce vient du fait que l’application est désormais disponible sur iOS et Android après une période d’exclusivité. Clubhouse fait cependant face à une concurrence féroce de la part d’Amazon.

Spotify a acquis Betty Labs et son application Locker Room plus tôt cette année. L’application a été relancée sous le nom de Spotify Greenroom, une application sociale en direct axée sur la conversation, la musique et le sport. Il existe également une fonction de diffusion en direct dans l’application pour visualiser des concerts en direct.

Twitter étend également sa fonctionnalité Espaces pour offrir plus d’options de monétisation aux créateurs. La semaine dernière, la société a déployé des espaces payants pour un nombre limité de testeurs. Il permet aux créateurs de collecter 97% de leurs revenus générés jusqu’à 50 000 $. Après cela, Twitter prend une réduction de 20% de tous les revenus générés (après les frais de traitement des paiements).

L’accent mis par Amazon sur l’audio en direct semble être plus axé sur la musique que Clubhouse ou les espaces payants de Twitter. Au lieu de cela, la société semble adopter le format de radio parlée et les canaux d’écoute de concerts en direct de Sirius XM. La radio terrestre atteint plus de personnes chaque semaine – Amazon cherche peut-être à perturber cela.