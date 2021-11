Amazon tue l’une des fonctionnalités les plus utiles d’Alexa la semaine prochaine

Alexa d’Amazon est un assistant virtuel incroyablement capable. En fait, il a un si large éventail de fonctionnalités qu’il y a de fortes chances que vous ne sachiez pas tout à fait ce que tout Alexa peut faire. Par exemple, saviez-vous qu’Alexa peut accéder à votre messagerie ? Vous pouvez lier votre compte de messagerie à Alexa et lui faire lire les messages à voix haute. Au moins, vous pouvez pendant quelques jours de plus, car Amazon retire la fonctionnalité la semaine prochaine. Le lundi 8 novembre, Amazon dissociera tous les comptes de messagerie d’Alexa.

Amazon Alexa perd l’accès aux comptes de messagerie

Comme l’a noté TechHive, les utilisateurs de Reddit et Twitter ont reçu des e-mails les informant du changement.

« Nous vous écrivons pour vous informer qu’à partir du 8 novembre 2021, l’accès aux e-mails ne sera plus pris en charge pour les clients Alexa », a expliqué Amazon aux clients dans un e-mail. « Cela signifie que vous ne pourrez plus lier votre compte de messagerie Gmail ou Microsoft à Alexa pour parcourir ou gérer votre courrier électronique, et tout compte de messagerie lié sera automatiquement dissocié. »

L’e-mail indique ensuite que les « fonctionnalités de messagerie connexes » seront également affectées. Cela inclut les routines de courrier électronique et les notifications par courrier électronique. De plus, Alexa ne pourra pas suivre les packages tiers. Auparavant, avec l’accès à votre e-mail, Alexa pouvait analyser votre boîte de réception pour les notifications d’expédition.

Amazon a déployé pour la première fois la fonction de lecture des e-mails en 2018. Après avoir lié un compte de messagerie, les utilisateurs pouvaient lire, supprimer, archiver et répondre aux messages avec des commandes vocales. À l’avenir, toute personne qui utilisait cette fonctionnalité devra recommencer à utiliser des téléphones et des ordinateurs. La bonne nouvelle est que vous pouvez toujours lier votre calendrier à Alexa.

Pourquoi Amazon tue-t-il cette fonctionnalité ?

Voici ce qu’Amazon a dit à TechHive au sujet de la décision de supprimer l’accès d’Alexa aux comptes de messagerie :

Nous évaluons régulièrement les fonctionnalités et les expériences disponibles pour les clients et priorisons celles qui facilitent la vie des clients et leur permettent de tirer le meilleur parti de leur expérience Alexa. Comme pour tout ce que nous faisons, nous continuerons à faire évoluer l’expérience en fonction des commentaires des clients.

Selon toute vraisemblance, vous n’aviez jamais utilisé cette fonctionnalité en premier lieu. Il existe certainement des cas d’utilisation – un Redditor a déclaré que leur mère âgée trouvait la fonctionnalité utile – mais Amazon ne tuerait pas une fonctionnalité largement utilisée. Sans surprise, beaucoup de gens ne savaient pas que cette fonctionnalité existait. D’autres se sont demandé pourquoi quiconque donnerait volontairement à Amazon l’accès à leurs comptes de messagerie en premier lieu.