Amazon, Twitter et Meta annulent leur participation au CES 2022

22/12/2021 à 21:54 CET

PE

Deux semaines seulement avant le début du plus important salon international de l’électronique grand public au monde, CES 2022Les géants de l’électronique et des communications tels que Twitter, Meta (la société mère de Facebook) et Amazon ont décliné leur invitation en personne en raison du nombre croissant d’infections dues à la variante omicron de Covid-19.

Comme le rapportent ces sociétés, elles ne seront pas présentes à cette exposition universelle, qui dans l’édition 2022, qui se déroulera à Las Vegas (États-Unis) du 5 au 8 janvier et devrait se tenir en personne (en 2021 il sera diffusé dans son intégralité en ‘Diffusion‘).

Tous ont indiqué que leur absence est due à l’augmentation du nombre d’infections dues au variant Covid-19 Omicron. TwitterPar exemple, il a déclaré avoir annulé sa présence au CES « en raison de l’augmentation des cas de Covid à travers le pays au cours de la semaine dernière », dans un communiqué envoyé à Europa Press.

Cependant, depuis le réseau social, ils ont souligné qu’ils continueraient « surveiller activement la situation au cours de la nouvelle année » et qui travaillent à trouver d’autres solutions pour se connecter avec leurs partenaires et clients.

De son côté, Meta (société mère de Facebook) a assuré à Bloomberg dans des communiqués qu’elle cherchait un moyen de participer à cette réunion via ‘en ligne‘puisque vous ne serez pas là en personne.

« Parce que nous voulons assurer la prise en charge de nos employés, nous n’assisterons pas au CES en raison de l’évolution des préoccupations dans le domaine de santé publique liés au Covid-19″, a-t-il ajouté.

Depuis Amazon soulignent que la situation « est changeante et intermittente autour de la variante Omicron », c’est pourquoi ils ont également écarté leur invitation à cette convention en format présentiel.

De son côté, l’opérateur téléphonique T Mobile, parrainé par l’événement, a publié une déclaration dans laquelle il détermine qu’il limitera « de manière significative » sa participation au CES 2022.

« Bien que nous soyons convaincus que les organisateurs du CES prennent mesures globales Pour protéger personnellement les participants et nous avons également des pratiques préventives, nous privilégions la sécurité de notre équipe et des autres participants avec cette décision », a déclaré cet opérateur de téléphonie mobile par écrit.