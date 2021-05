“ Amazon Unbound ” est le portrait d’une entreprise “ se rapprochant dangereusement de l’invincible ”

«Amazon Unbound», sorti mardi de Simon & Schuster, est la suite du livre du journaliste Brad Stone en 2013, «The Everything Store». (Photo de fichier . / Kevin Lisota)

«Je me demande quelle était la rentabilité unitaire en 2017 sans publicité?»

Cette question apparemment banale, posée par Jeff Bezos lors d’une réunion de l’équipe de direction d’Amazon, n’attira pas autant d’attention que d’autres détails du nouveau livre du journaliste d’affaires Brad Stone, “Amazon Unbound” – surtout pas par rapport aux révélations sur la relation du milliardaire avec un pilote d’hélicoptère, et sa bataille qui a suivi avec un tabloïd de supermarché.

Cependant, l’histoire illustre un élément clé à retenir du livre: même s’il poursuit des intérêts lointains et se prépare à démissionner de son poste de PDG, Bezos reste le maître architecte d’Amazon, capable de remodeler des entreprises entières avec une seule question.

En regardant les chiffres, Bezos a reconnu qu’une augmentation des revenus publicitaires d’Amazon masquait des problèmes dans son activité principale de commerce électronique. Comme l’écrit Stone, cela a conduit les hauts dirigeants de «l’équipe S» d’Amazon à se démener pour trouver la réponse, confirmant finalement que la rentabilité de l’unité de commerce électronique diminuait.

Cela a provoqué un changement fondamental dans l’approche d’Amazon, entraînant des réductions et un regain de concentration sur la rentabilité, ce qui a finalement contribué à augmenter le cours de l’action et la valeur marchande de la société, qui se situent désormais à plus de 1,6 billion de dollars.

«Ce moment reflète une vérité fondamentale de la méthode Bezos de création d’entreprise», explique Stone sur Podcast du jour 2 de .. «Il est prêt à faire ces paris à long terme, à planter ces graines, à les attendre sept ou dix ans. Mais quand ils vieillissent, il veut qu’ils produisent eux-mêmes.

Cette histoire va à l’encontre de la théorie populaire selon laquelle Amazon est prêt à utiliser les bénéfices d’une partie de son activité pour subventionner à perpétuité les entreprises qui perdent de l’argent. De cette façon, il pourrait fournir du fourrage pour la défense d’Amazon dans les batailles antitrust.

D’un autre côté, conclut Stone, la capacité d’Amazon à surmonter ses faux pas montre qu’elle «se rapproche dangereusement de l’invincible».

C’est ce qu’il écrit après avoir détaillé la recherche d’Amazon pour un deuxième siège social, ou HQ2. Stone utilise des rapports diligents et des sources internes pour apporter un nouvel éclairage sur ce processus, la création d’Alexa, les sentiments changeants des vendeurs tiers, les initiatives de livraison du dernier kilomètre d’Amazon, sa réponse à la pandémie, l’entreprise spatiale Blue Origin de Bezos, et de nombreux autres sujets.

En fin de compte, le livre demande: «Le monde est-il mieux avec Amazon?»

“Amazon Unbound: Jeff Bezos et l’invention d’un empire mondial” est la suite du best-seller de Stone en 2013, «Le magasin de tout.»

Vers la fin de notre conversation sur le podcast, nous avons discuté du successeur de Bezos en tant que PDG, et j’ai demandé si «l’ère Andy Jassy» d’Amazon serait digne du troisième livre Amazon de Stone.

Stone n’a pas été vendu sur la base de la question: «Est-ce l’ère Andy Jassy? Nous verrons, car Jeff devient président exécutif. Il parle de rester pour continuer à inventer. Quand il y a une réunion de l’équipe S à laquelle Jeff participe, Andy parle-t-il en dernier ou Jeff parle-t-il en dernier? Est-ce qu’Andy se lève et quitte la pièce alors que tout le monde est assis dans un silence solennel, ou Jeff?

«Nous ne savons pas tout à fait», a ajouté Stone. “Je pense qu’Andy va faire beaucoup de choses qui ne sont pas amusantes, mais je me demande vraiment jusqu’où Jeff ira.”

Écoutez ci-dessus et abonnez-vous au podcast .’s Day 2 pour en savoir plus.