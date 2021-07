Amazon utilise des robots pour accélérer les ventes de Noël

in

Pour Carlos Fernández de Lara

(CNNMexico) – Le véritable maître de la commande, du choix, de l’emballage et de l’expédition de cadeaux et de produits dans le monde entier n’est pas la figure emblématique de Noël du Père Noël, mais le géant du commerce électronique Amazon.

Pour le prouver, la firme a ouvert les portes aux médias dans son centre de distribution de Tracy, en Californie, un espace de travail où la plupart des travailleurs pèsent exactement 150 livres et sont tous des robots.

Dans le cadre de sa stratégie promotionnelle pour le Cyber ​​Monday, journée d’offres spéciales sur internet, l’entreprise a montré l’usage qu’elle fait des robots spécialisés dans la distribution et le gros œuvre de Kiva Systems, qui opèrent actuellement dans dix de ses nouveaux centres. de distribution aux États-Unis.

Selon l’entreprise, l’utilisation de systèmes autonomes dans ses centres est le reflet de 20 ans de recherche et développement dans le domaine des innovations logicielles et mécaniques.

En 2012, Amazon a acquis Kiva Systems pour 750 millions de dollars ; Cependant, le géant du commerce électronique a tendance à garder l’intérieur et le fonctionnement de ses centres de distribution secrets ou à l’écart des médias.

« L’équipe d’Amazon s’est toujours concentrée sur l’innovation, l’augmentation de la vitesse et la réduction des coûts de livraison au profit de nos clients. Les avancées de nos derniers centres de distribution s’attaquent à ces trois souhaits des clients tout en offrant un environnement de travail idéal pour les employés », a déclaré Dave Clark, vice-président senior des opérations mondiales et du service client d’Amazon, c’est une déclaration.

Actuellement, Amazon compte plus de 15 000 robots Kiva travaillant dans ses centres de distribution aux États-Unis, dont 3 000 à Tracy, en Californie. Les robots pèsent 330 livres (environ 149 kilos) et sont capables de transporter trois fois leur poids, selon les informations du site Web de Kiva Systems.

Grâce à des systèmes de visualisation et un logiciel d’orientation graphique, les Kiva (semblables à un robot aspirateur) sont capables de parcourir et de transporter sur leur « dos » les centaines de milliers d’étagères du centre pour amener les produits achetés par les consommateurs vers les stations de distribution.

Chacun avec des itinéraires, des temps et des mouvements précis pour éviter de se heurter ou de répéter des processus.

Ainsi, contrairement aux humains qui doivent courir ou approcher chaque étagère à la recherche du produit, les robots Kiva amènent l’intégralité des étagères aux ouvriers du centre afin qu’ils ne prennent que les produits nécessaires.

Selon Amazon, la technologie du centre leur permet de décharger et de livrer une remorque pleine de stock en 30 minutes et non en heures, comme c’était le cas auparavant.

Le cadre d’Amazon a expliqué que le Tracy California Center stocke 21 millions de produits (maximum de 26 millions) et a la capacité d’expédier plus de 700 000 produits les jours les plus chargés, comme le Cyber ​​Monday.

Ce n’est pas la première fois qu’Amanzo cherche à intégrer des systèmes autonomes dans ses processus. Fin 2013, l’entreprise a manifesté son intention de confier à Flying Drones la responsabilité de livrer les produits des clients.

Le projet a été interrompu en raison de diverses préoccupations de la Federal Aviation Administration (FAA), mais il promet de pouvoir livrer les produits demandés par l’utilisateur dans un délai ne dépassant pas 30 minutes.

