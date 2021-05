Amazon va acquérir MGM pour 8,45 milliards de dollars

Amazon a déclaré qu’ils prévoyaient de «réinventer et de développer avec la talentueuse équipe de MGM», des histoires tirées du vaste catalogue du studio qui a près d’un siècle d’histoire dans le cinéma.

Amazon et MGM ont annoncé mercredi avoir conclu un accord de fusion définitif en vertu duquel Amazon acquerra MGM pour un prix d’achat de 8,45 milliards USD.

Amazon a déclaré qu’ils prévoyaient de «réinventer et de développer avec la talentueuse équipe de MGM», des histoires tirées du vaste catalogue du studio qui a près d’un siècle d’histoire dans le cinéma.

Metro Goldwyn Mayer, mieux connu sous le nom de MGM, compte plus de 4 000 titres de films populaires, dont «12 Angry Men», «Basic Instinct», «Creed», «James Bond», «Legally Blonde», «Moonstruck», «Raging Bull» , «Rocky», «Silence of the Lambs», «Thelma & Louise», «Tomb Raider», «The Magnificent Seven» et «The Pink Panther», dans sa vaste bibliothèque.

Il compte également 17 000 émissions de télévision – dont «Fargo», «The Handmaid’s Tale» et «Vikings» – qui ont collectivement remporté plus de 180 Oscars et 100 Emmys, a déclaré Mike Hopkins, vice-président senior de Prime Video et d’Amazon Studios.

«La véritable valeur financière de cet accord est le trésor de la propriété intellectuelle dans le catalogue complet que nous prévoyons de réinventer et de développer avec la talentueuse équipe de MGM. C’est très excitant et offre de nombreuses opportunités de narration de haute qualité », a déclaré Hopkins dans un communiqué.

Kevin Ulrich, président du conseil d’administration de MGM a ajouté: «Je suis très fier que le Lion de MGM, qui évoque depuis longtemps l’âge d’or d’Hollywood, continue son histoire, et l’idée née de la création d’United Artists perdure. comme les fondateurs le voulaient à l’origine, motivés par le talent et leur vision. L’opportunité d’aligner la riche histoire de MGM avec Amazon est une combinaison inspirante. »

La réalisation de cette transaction est soumise aux approbations réglementaires et à d’autres conditions de clôture habituelles, indique le communiqué. L’Inde fait partie des marchés à la croissance la plus rapide pour Amazon Prime Video au niveau mondial, et la plate-forme de streaming de contenu concentre ses investissements sur la fourniture de plus de contenu et l’extension du service à un public plus large dans le pays.

Amazon Prime Video, qui s’était associé à Airtel en Inde plus tôt cette année pour proposer un forfait mobile uniquement (une première mondiale) pour les utilisateurs indiens, est en concurrence avec des plates-formes telles que Netflix, Disney + Hotstar, Zee5 et d’autres dans le pays.

Les services de streaming ont connu de multiples vents favorables qui ont alimenté leur croissance en Inde au cours des dernières années. Des facteurs tels que des données abordables, la disponibilité omniprésente des téléphones mobiles et un contenu attrayant ont conduit à l’adoption de ces services, en particulier parmi la génération Y.

L’adoption de ces plates-formes OTT (over-the-top) comme Netflix, Amazon Prime et Disney + Hotstar a connu une nouvelle accélération pendant le verrouillage induit par la pandémie au milieu d’activités sociales restreintes telles que les visites de cinémas.

