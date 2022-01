Amazon va de l’avant avec l’émission télévisée Fallout

Une émission télévisée basée sur Fallout IP de Bethesda arrive sur Prime Video.

Tel que rapporté par Deadline, la série est adaptée par Jonathan Nolan et Lisa Joy, mieux connus pour leur monde en tant que chefs de file créatifs de Westworld de HBO.

Nolan devrait diriger le pilote de l’émission, avec Genève Robertson-Dworet du capitaine Marvel et Graham Wagner de la renommée de la Silicon Valley étant choisis comme showrunners.

La nouvelle qu’une émission télévisée Fallout était en route est revenue en juin 2020.

« Fallout est l’une des plus grandes séries de jeux de tous les temps. Chaque chapitre de cette histoire incroyablement imaginative nous a coûté d’innombrables heures que nous aurions pu passer avec notre famille et nos amis », ont déclaré Nolan et Joy à l’époque.

« Nous sommes donc incroyablement ravis de nous associer à Todd Howard et au reste des brillants fous de Bethesda pour donner vie à cet univers massif, subversif et sombre et drôle avec Amazon Studios. »

