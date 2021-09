Amazon va dépenser 1,2 milliard de dollars pour payer les frais de scolarité et élargir la formation professionnelle des employés des opérations

in

Un centre de distribution Amazon à Dupont, Washington (Photo de fichier . / Kevin Lisota)

Amazon augmente ses investissements dans l’éducation et la formation de ses travailleurs de première ligne, annonçant jeudi qu’il dépensera 1,2 milliard de dollars d’ici 2025 pour couvrir l’intégralité des frais de scolarité et plus encore pour les travailleurs.

À partir de janvier, dans le cadre du programme Career Choice du géant de la technologie, les employés qui sont dans l’entreprise depuis trois mois pourront se faire payer leurs études dans des centaines d’institutions à travers le pays. Amazon a déclaré que plus de 750 000 employés qui travaillent dans des centres de distribution et d’autres rôles opérationnels seront éligibles, dont 400 000 qui ont rejoint l’entreprise depuis le début de la pandémie de COVID-19.

L’avantage pour l’éducation couvrira également les diplômes d’études secondaires, les GED et les certifications de compétence en anglais langue seconde (ESL).

Les frais de scolarité et les frais des employés seront payés par Amazon à l’avance plutôt que par le biais d’un remboursement après la fin des cours, et l’accès se poursuit aussi longtemps qu’un employé reste dans l’entreprise, sans limite au nombre d’années dont le travailleur peut bénéficier.

En plus de l’investissement dans l’éducation, Amazon a également annoncé l’ajout de trois nouveaux programmes de perfectionnement. Les employés auront l’occasion d’apprendre la maintenance et la technologie des centres de données, l’informatique, l’expérience utilisateur et la conception de la recherche.

Cet effort fait partie de l’engagement de 700 millions de dollars d’Amazon Upskilling 2025 pour former 100 000 employés américains à la transition vers des emplois à forte demande et mieux rémunérés. Amazon triple l’engagement à 300 000 employés.

La société affirme avoir constaté une augmentation de la demande de programmes qui enseignent le génie logiciel, les compétences techniques pour les vétérans militaires et leurs conjoints, l’informatique en nuage, l’apprentissage automatique et la robotique.

L’investissement d’Amazon dans la formation de ses employés intervient alors que l’entreprise publie les résultats d’une étude Amazon-Gallup sur l’amélioration des compétences qui montre comment l’accès à la formation professionnelle peut conduire à un plus grand choix de carrière et à une augmentation des salaires.