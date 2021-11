Amazon va interdire les cartes de crédit Visa au Royaume-Uni dans la bataille sur les frais de paiement

Amazon cessera d’accepter les paiements par cartes de crédit Visa émises au Royaume-Uni à partir du 19 janvier 2022. Les clients pourront toujours utiliser les cartes de débit Visa émises au Royaume-Uni, ainsi que les cartes de crédit émises par MasterCard, American Express et d’autres sociétés.

Amazon bloque les cartes de crédit britanniques de Visa dans le cadre d’une bataille en cours sur les frais d’« interchange », des prélèvements facturés par les émetteurs de cartes à la banque d’un commerçant pour chaque transaction. Les frais d’interchange de Visa pour les transactions entre le Royaume-Uni et l’Union européenne (où Amazon UK traite les paiements) étaient auparavant plafonnés à 0,3% par la loi de l’UE. Mais depuis que le Royaume-Uni a quitté l’UE, Visa a pu augmenter ces frais à 1,5%.

On ne sait pas pourquoi Visa est distingué par Amazon

Cependant, Visa n’est pas la seule entreprise à effectuer un tel changement. MasterCard a augmenté ses frais d’interchange à l’identique avant Visa, mais elle n’a pas été bloquée par Amazon. Il n’est pas tout à fait clair pourquoi Visa a été distingué. Il peut s’agir simplement d’une décision stratégique de la part d’Amazon : nuire à une entreprise au lieu de s’attaquer à toute une industrie. Ou il peut y avoir des complications spécifiques dans les politiques de paiement de Visa. Par exemple, Bloomberg note que la société a augmenté les frais d’interchange pour les sites de commerce électronique, tout en réduisant les frais dans d’autres domaines, comme l’éducation et les achats immobiliers. Il n’est pas clair si les politiques de MasterCard ou d’autres émetteurs de cartes font des distinctions similaires.

Dans une déclaration d’Amazon, la société a déclaré:

« Le coût d’acceptation des paiements par carte continue d’être un obstacle pour les entreprises qui s’efforcent d’offrir les meilleurs prix aux clients. Ces coûts devraient diminuer au fil du temps avec les progrès technologiques, mais au lieu de cela, ils continuent à rester élevés ou même à augmenter. En raison du coût toujours élevé des paiements de Visa, nous regrettons qu’Amazon.co.uk n’accepte plus les cartes de crédit Visa émises au Royaume-Uni à compter du 19 janvier 2022. Les clients peuvent continuer à utiliser toutes les cartes de débit (y compris les cartes de débit Visa). et d’autres cartes de crédit non Visa pour faire des achats sur Amazon.co.uk.