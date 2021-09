Amazon va plus loin dans l’édition de jeux vidéo avec un nouveau projet du studio anglais Glowmade

Le projet précédent de Glowmade était WonderWorlds pour iOS. (Image de Tequila Works)

Amazon Games s’est associé au studio indépendant Glowmade, basé à Guildford, en Angleterre, pour publier un jeu vidéo original.

Cela étend les efforts de publication tiers d’Amazon, où sa division de jeux met sur le marché les projets d’autres sociétés, en plus de créer ses propres jeux tels que New World en interne.

Le projet sans titre de Glowmade est le deuxième jeu qu’Amazon envisage de publier, après l’annonce plus tôt ce mois-ci qu’Amazon apportera le RPG d’action multijoueur sud-coréen Lost Ark en Amérique du Nord et en Europe en 2022.

Le nouveau jeu de Glowmade serait une “expérience de coopération en ligne créative” basée sur une propriété intellectuelle originale et en préparation depuis un certain temps. Glowmade embauche un nombre important de personnes pour aider au projet, y compris des concepteurs de gameplay et de combat, ainsi qu’un chef de produit qui a pour objectif de “créer une expérience de joueur à long terme”.

Glowmade, fondé en 2015, est un studio de 25 personnes avec de nombreux vétérans de la scène du développement de jeux au Royaume-Uni, qui ont travaillé sur des jeux tels que Fable, Little Big Planet et Horizon : Zero Dawn. Son premier jeu, le créateur de plates-formes/niveaux mobiles WonderWorlds, a été lancé sur iOS en 2018 via l’éditeur madrilène Tequila Works.

“L’équipe de Glowmade a travaillé incroyablement dur sur notre nouvelle propriété intellectuelle passionnante, et Amazon Games a été un excellent partenaire”, a déclaré Jonny Hopper, directeur du studio Glowmade, dans un communiqué de presse via Amazon. « L’engagement de l’équipe d’Amazon Games à nous aider à concrétiser notre vision créative a été incroyable. Nous avons hâte de montrer au monde ce que nous faisons.

Plus important encore, Glowmade est un studio plus petit et relativement discret, ce qui suggère jusqu’où Amazon va chercher de nouveaux projets. Lost Ark était une surprise, mais pas particulièrement importante à la suite du battage médiatique autour du prochain Nouveau Monde d’Amazon. Amazon a déjà mis en place l’infrastructure pour prendre en charge un MMO, alors pourquoi ne pas en publier un deuxième ?

C’est sans doute ce qu’Amazon devait faire depuis des années, en particulier si l’on considère sa présence dans une ville comme Seattle qui compte 200 studios de jeux indépendants à un moment donné; Amazon a suffisamment de talents dans l’industrie du jeu dans son arrière-cour figuratif pour qu’il aurait pu devenir un mastodonte de l’édition tiers à tout moment sans avoir à quitter l’indicatif régional.

Alors que le lancement imminent de New World attirera probablement l’attention d’Amazon au cours des prochains mois, il vaut la peine de garder un œil sur ses efforts de publication. Amazon veut clairement se frayer un chemin dans l’industrie des jeux avec une IP originale en propriété exclusive et des styles de jeu testés sur le marché, mais il pourrait faire beaucoup pour ses efforts en soutenant simplement le camion d’argent d’Amazon jusqu’à quelques tiers soigneusement choisis. -studios de fête. Ce serait fou si c’était la dernière fois que nous entendions parler d’Amazon Games en tant qu’éditeur.

Dans d’autres nouvelles d’Amazon centrées sur les jeux, il a également annoncé la semaine dernière que son nouveau studio canadien, Amazon Games Montréal, avait recruté Alexandre Parizeau en tant que chef de studio. Parizeau, comme les quatre fondateurs du studio, est un vétéran de longue date de l’industrie du jeu qui a travaillé sur les jeux de la franchise Rainbow Six d’Ubisoft.

À ce stade, la vraie surprise d’Amazon Games Montréal serait que son premier jeu ne soit pas un jeu de tir tactique multijoueur en ligne moderne avec une physique réaliste. (Sérieusement, les gars, lancez-nous une balle courbe ici. Faites un jeu de dessin animé plein d’entrain sur des lapins rose fluo explorant le pouvoir de l’amitié.)