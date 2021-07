Amazon va-t-il accepter Bitcoin ?

Une offre d’emploi d’Amazon fait allusion à l’intérêt de la crypto… Luke Lango voit l’adoption continue du grand public… la prochaine grande opportunité du marché de l’altcoin

La semaine dernière, Amazon a répertorié une offre d’emploi pour un responsable de produit en monnaie numérique et blockchain.

En réponse, le prix de Bitcoin a bondi de 14%.

Les investisseurs ont interprété la publication comme une indication qu’Amazon accepterait bientôt le bitcoin comme moyen de paiement sur sa plate-forme de commerce électronique.

Malheureusement, un porte-parole d’Amazon a rapidement écrasé cette interprétation :

Malgré notre intérêt pour l’espace, la spéculation qui s’est ensuivie autour de nos plans spécifiques pour les crypto-monnaies n’est pas vraie.

Et bien que le commentaire ait pesé sur cette pop alimentée par Amazon (la hausse de 14% est revenue à un gain d’environ 6%), je pense que les investisseurs en crypto restent ravis de ce qui s’est passé récemment avec le prix du bitcoin.

C’est parce que – depuis la semaine dernière – le bitcoin a augmenté de 34%…

Bien que la société ait nié qu’elle accepterait le bitcoin comme paiement d’ici la fin de l’année, vous trouverez ci-dessous un commentaire supplémentaire d’un porte-parole d’Amazon. Lisez-le et décidez si vous pensez que le géant du commerce électronique s’impliquera d’une manière ou d’une autre dans la cryptographie, à un moment donné…

Nous sommes inspirés par l’innovation qui se produit dans l’espace des crypto-monnaies et explorons à quoi cela pourrait ressembler sur Amazon. Nous pensons que l’avenir sera construit sur de nouvelles technologies qui permettent des paiements modernes, rapides et peu coûteux, et espérons apporter cet avenir aux clients d’Amazon dès que possible.

Le récent recul du secteur de la cryptographie a été difficile à supporter. Mais ici, dans le Digest, nous étions bien en avance, avertissant les investisseurs qu’il allait arriver et exhortant à une préparation mentale. Et que ce rallye de 34% signifie que ce marché baissier est terminé, ou qu’il s’agisse simplement d’un faux coup de pompe qui s’effondrera, cela ne change pas notre conviction à long terme…

Le bitcoin et les altcoins d’élite vont apporter aux investisseurs une richesse considérable au cours des prochaines années.

Dans le Digest d’aujourd’hui, examinons les derniers développements à l’origine de cette confiance. Nous le ferons avec l’aide de Luke Lango, que nous sommes ravis d’annoncer qu’il dirige désormais notre newsletter, Ultimate Crypto.

Comme Luke le souligne aujourd’hui, il y a un formidable élan qui se construit sous la surface. Assurons-nous que vous êtes au top.

***Préparer la prochaine étape plus haut

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Luke est notre expert en investissement hypercroissance. Et peu de secteurs offrent un plus grand potentiel d’hypercroissance que les crypto-monnaies. Les altcoins font partie des investissements les plus lucratifs de ces dernières années, certains augmentant entre 21X et même 250X.

Maintenant, même si Ultimate Crypto se concentre sur ces altcoins de pointe, le bitcoin est largement considéré comme le baromètre du secteur de la crypto. C’est donc par là que notre analyse doit commencer.

Que nous dit le bitcoin en ce moment ?

Tout d’abord, comme nous l’avons noté précédemment, le prix du bitcoin est désormais bien au-dessus de ses récents creux. Mais se concentrer sur le prix peut être trompeur. Après tout, qu’il s’agisse d’une rumeur d’Amazon, d’un tweet d’Elon Musk ou d’un titre effrayant sur la répression chinoise, le prix du bitcoin peut augmenter ou s’effondrer en un clin d’œil. Dans une perspective à plus long terme, tout cela est un bruit à ignorer.

Au lieu de cela, nous voulons évaluer l’adoption. En effet, alors que le bitcoin continue de se frayer un chemin dans la culture dominante, étant de plus en plus accepté dans le commerce et trouvant de plus en plus de logements dans les portefeuilles des investisseurs, les prix prendront soin d’eux-mêmes.

Alors, où en sommes-nous avec l’adoption ?

Voici Luke du numéro de mardi d’Ultimate Crypto :

Des enquêtes récentes nous indiquent que les investisseurs individuels, les institutions, les hedge funds et même les « family offices » ont l’intention d’augmenter leur exposition au Bitcoin. De plus, les données en chaîne et la configuration du graphique montrent une accumulation continue des mains les plus fortes… L’indice d’optimisme des investisseurs Gallup, qui vient d’être réalisé en juin, a montré que la propriété globale de Bitcoin parmi les investisseurs américains – définis comme des adultes ayant plus de 10 000 $ dans des véhicules d’investissement traditionnels tels que des actions ou des obligations – a triplé, passant de 2% en 2018 à 6% en 2021 Vous ne trouverez une augmentation de 200 % en trois ans dans aucune autre classe d’actifs. Pour les investisseurs de plus de 50 ans, la propriété a triplé pour atteindre 3 %, contre seulement 1 % en 2018. Mais parmi les jeunes investisseurs âgés de 18 à 49 ans, la propriété a bondi de 10 points de pourcentage à 13 %.

La façon dont les investisseurs perçoivent le bitcoin est tout aussi encourageante. En 2018, le pourcentage d’investisseurs qualifiant le bitcoin de “très risqué” s’élevait à 75 %. Aujourd’hui, ce nombre est tombé à 60 %. Toujours élevé – mais c’est une réduction substantielle.

De plus, nous voyons ce changement d’attitude stimuler l’intérêt des investisseurs institutionnels et des dirigeants de family offices.

Retour à Luc :

Une nouvelle recherche de l’étude 2021 de Fidelity sur les actifs numériques des investisseurs institutionnels montre que 70 % des institutions prévoient d’augmenter leur exposition à la cryptographie. Autre élément important, un cadre de Fidelity Digital Assets a souligné comment ils ont constaté « une augmentation de l’intérêt des institutions traditionnelles et des intermédiaires financiers »… Si vous n’êtes pas familier avec les family offices, ce sont des services privés qui gèrent l’argent d’une famille extrêmement riche ou d’un petit nombre de familles. Cela en fait une mesure intéressante à suivre. Goldman Sachs a interrogé environ 150 family offices dans le monde, et environ la moitié souhaite investir dans le Bitcoin et les crypto-monnaies. C’est plus de trois fois plus qu’à partir de maintenant, car les données fournies par Goldman ont montré que seulement 15% ont déjà une exposition au Bitcoin. Vous pouvez voir la place pour une croissance supplémentaire du marché.

*** Mains fortes contre mains faibles

Maintenant, alors que l’adoption que nous venons de couvrir est la partie la plus importante de l’analyse d’aujourd’hui, soulignons un aspect du prix du bitcoin, qui pourrait être important pour tout investisseur essayant de chronométrer son point d’entrée.

Cela a à voir avec les “mains faibles” par rapport aux “mains fortes”.

Dans le jargon de l’investissement, les mains faibles font référence aux traders ou aux investisseurs qui manquent de conviction dans leurs stratégies. Ce sont essentiellement des investisseurs « moi aussi ». Ainsi, lorsqu’une mauvaise nouvelle ou un vent contraire se présente, ils vendent.

Des investisseurs qui comprennent parfaitement pourquoi ils investissent… qui voient la situation dans son ensemble… qui peuvent faire la distinction entre un ralentissement à court terme et un problème réel et important… ces investisseurs ignorent la faiblesse temporaire du cours des actions ou l’utilisent comme une opportunité d’augmenter leur taille de position.

En d’autres termes, ils ne vendent pas. Ils ont des mains fortes.

Cette distinction est importante pour comprendre la liquidité dans le secteur de la cryptographie et son impact sur les prix.

Retour à Luc :

Selon Glassnode, les détenteurs à long terme – les mains fortes – contrôlent désormais 75% de l’offre en circulation. Environ 69 % de leur approvisionnement est rentable, avec seulement 6 % dans le rouge. S’ils n’ont pas encore vendu les 69 %, il est peu probable qu’ils le vendent de sitôt. Les mains fortes détenant désormais les trois quarts du Bitcoin en circulation, les prix pourraient monter en flèche très rapidement si nous obtenons un choc d’offre.

Assurez-vous de bien saisir l’importance de ce dernier point et comment il pourrait servir de catalyseur de prix majeur.

En ce qui concerne l’offre, la demande et le prix, la question « combien de bitcoins existent-ils ? » est largement discutable – ce qui compte pour la tarification, c’est le nombre de bitcoins disponibles pour l’achat et la vente.

Ce que cette statistique vient de nous dire, c’est que 75% des bitcoins sont désormais pratiquement hors du marché liquide, détenus par des mains fortes. Ainsi, il y a beaucoup moins de bitcoins disponibles pour être échangés – en d’autres termes, une offre limitée.

Si la demande augmente pour une raison quelconque, que pensez-vous qu’il adviendra du prix compte tenu de cette quantité limitée de bitcoins échangeables ?

Vous l’avez deviné, les prix flambent.

Retour à Luke sur ce catalyseur potentiel :

Glassnode a souligné une comparaison historique intéressante. “La compression haussière qui a commencé après les marchés haussiers a historiquement été déclenchée par [long-term holders] détenant 65 % (2 x 2013), 75 % (2017) et 80 % (2020) de l’offre en circulation. »

Rappel : les mains fortes contrôlent désormais 75% de tous les bitcoins.

*** Gardez un œil sur ce secteur du marché des altcoins

Bien que le Digest d’aujourd’hui se soit concentré sur l’état du bitcoin, terminons par un aperçu de l’espace altcoin.

Je veux vous alerter sur ce que Luke considère comme la prochaine grande opportunité – les applications décentralisées – ou dApps, pour faire court.

Voici Luc :

(dApps) visent à désintermédier (supprimer les intermédiaires) les mastodontes technologiques d’aujourd’hui en créant des équivalents blockchain qui offrent des services plus justes, plus libres et plus rapides. Pensez à Netflix… mais à une version gratuite sans frontières. Pensez à Facebook… mais sans les publicités et le suivi des données intrusif. Pensez à Amazon… mais sans frais vendeur. La blockchain peut faire tout cela. Plus précisément, les dApps peuvent faire tout cela. C’est pourquoi, bien que nous soyons toujours très enthousiastes à l’idée de finances décentralisées (DeFi) sur le marché des crypto-monnaies – nous sommes en fait plus enthousiasmés par le potentiel de croissance des dApps. Les jetons DeFi sont des banques de désintermédiation, qui sont des sociétés de plusieurs centaines de milliards de dollars. C’est une grande opportunité. Mais les dApps désintermédient les géants de la technologie, qui sont des entreprises de plusieurs milliards de dollars. C’est une énorme opportunité.

Nous plongerons plus en détail dans les dApps dans les futurs Digests, mais pour l’instant, si ce coin du marché de la cryptographie n’est pas sur votre radar, jetez-y un coup d’œil.

En conclusion, il sera intéressant de suivre l’évolution des prix du bitcoin dans les semaines à venir. Mais montant ou descendant, l’histoire de la croissance à long terme de la crypto et de la blockchain reste énorme.

Sur cette note, je vais laisser Luke nous sortir :

La technologie blockchain perturbera fondamentalement le monde tel que nous le connaissons au cours de la prochaine décennie, et l’application la plus puissante de la technologie blockchain – les crypto-monnaies – créera une vague d’énormes opportunités d’investissement dans les années 2020. Comme cela a été dit à plusieurs reprises dans ces mêmes problèmes, les cryptos offrent le moyen légal le plus rapide de devenir riche en Amérique.

