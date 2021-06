Amazon vend cet écran rond Echo Spot à moins de 75 euros exclusivement pour les utilisateurs Prime | La technologie

in

Le haut-parleur intelligent avec Alexa et un écran rond à utiliser sur votre table de chevet Amazon a un prix de liquidation, mais exclusivement pour les utilisateurs Prime.

Amazon est en vente sur certains de ses produits conçus pour être utilisés avec Alexa. C’est le cas de ce Spot d’écho Amazon, son enceinte intelligente avec un écran rond qui est un produit parfait à installer sur votre table de chevet.

Le prix qu’ils ont fixé est à vendre. Si normalement Echo Spot coûte généralement 129,99 euros, il n’est désormais plus que de 74,99 euros en noir, également en blanc.

Ce haut-parleur intelligent arrondi intègre toutes les fonctions d’Alexa en tant qu’assistant virtuel. Son design le rend parfait comme réveil.

Ceci est une offre exclusive pour les utilisateurs d’Amazon Prime. De cette façon, Amazon vous encourage à vous inscrire à Prime, un abonnement que vous avez probablement déjà, mais si vous ne l’avez pas, vous devez savoir que cela en vaut vraiment la peine pour être bon marché, avoir une livraison rapide et vous donner accès à des plateformes comme Prime Video.

Ce n’est pas votre haut-parleur d’affichage Amazon typique. Echo Spot est conçu pour être comment mettre dans une zone avec peu d’espace, comme c’est le cas avec une table de chevet, mais aussi dans des zones comme un comptoir de cuisine.

Bien que la taille soit plus petite, il conserve toutes les fonctions d’un Echo Show avec un écran plus grand. Par exemple, vous pouvez passer des appels audio et vidéo à d’autres utilisateurs d’Echo ou à vos contacts Skype. Vous pouvez demander à Alexa de vous montrer des recettes ou des informations de toute nature à afficher à l’écran.

Un réveil numérique sous stéroïdes

L’un des avantages d’Echo Spot est que sa taille est parfaite pour l’avoir à côté du lit. Bien qu’il dispose d’une caméra et d’un microphone, il possède un bouton qui déconnecte électroniquement les deux fonctionnalités pour une confidentialité maximale.

Pendant que vous dormez, l’écran reste pratiquement éteint, bien qu’avec une touche, il s’allume. Vous pouvez également demander à Alexa de vous réveiller à une heure précise ou de le faire chaque semaine.

Grâce à l’intégration d’ampoules, de lumières, de prises et de tout cet immense écosystème de produits connectés dans la maison, vous pouvez créer des actions telles que vous réveiller à une certaine heure en allumant les lumières petit à petit, en ouvrant un rideau, en mettant le les lumières allumées, les dernières nouvelles et bien plus encore.

Cet Echo Spot est un produit très utile dans la cuisine, dans une pièce, voire comme gadget pour passer des appels vidéo entre membres de la famille.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour seulement 74,99 euros au lieu des 129,99 euros qu’il coûte habituellement uniquement si vous vous inscrivez à Amazon Prime. N’oubliez pas que vous bénéficierez d’un essai gratuit de 30 jours et que vous pourrez annuler sans engagement.

