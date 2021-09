Amazon vend désormais ses propres téléviseurs de marque intégrés avec Alexa

Série Fire TV Omni d’Amazon. (Photo Amazon)

Amazon a dévoilé jeudi ses premiers téléviseurs intelligents. Le géant de la technologie vend la série Amazon Fire TV 4 à partir de 369,99 $ et la série Amazon Fire TV Omni à partir de 409,99 $. Les deux sont disponibles le mois prochain sur Amazon et chez Best Buy.

Amazon vendait auparavant des bâtons de streaming et s’est associé à des fabricants de téléviseurs tels que Toshiba sur des téléviseurs dotés d’expériences Fire TV et Alexa intégrées, mais c’est la première fois qu’Amazon vend ses propres téléviseurs de marque.

Les nouveaux téléviseurs incluent le logiciel Fire TV de l’entreprise et la commande vocale Alexa qui permet aux utilisateurs de changer de chaîne, de régler le volume, de changer d’entrée, etc. via la voix. La série Fire TV Omni dispose également de nouvelles capacités de contrôle de la maison intelligente.

Vendre ses propres téléviseurs permet à Amazon de mieux contrôler les fonctionnalités Alexa et Fire TV, et également de fixer son propre prix, a noté CNBC. C’est également une décision stratégique contre des concurrents tels que Google et Roku dans la course pour posséder des divertissements à domicile.

Amazon a également annoncé le nouveau Fire TV Stick 4K Max, vendu au prix de 54,99 $ aux États-Unis. Considéré comme le «meilleur stick de streaming de la société à ce jour», il a 40 % de puissance en plus que le Fire TV Stick 4K et prend en charge le WiFi 6.