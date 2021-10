Amazon vend en quelque sorte la Xbox Series X pour plus de 1 000 $

Image : Microsoft

Près d’un an après la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X, elles sont toujours incroyablement difficiles à trouver et chères, y compris chez Amazon où le détaillant monopolistique semble vendre au moins quelques consoles Microsoft pour environ 1 000 $, soit le double de ce qu’elles ‘ re réellement censé coûter.

Kotaku a été alerté de l’activité apparemment sommaire par un informateur qui lisait les offres de jeux d’Amazon Warehouse plus tôt dans la journée lorsqu’ils ont trouvé une liste pour la Xbox Series X marquée à 984 $, et dans certains cas même plus. La Xbox Series X est censée se vendre au prix de 500 $, et Amazon Warehouse est censé être le magasin discount du détaillant en ligne pour les produits en boîte remis à neuf et ouverts. Alors pourquoi Amazon vend-il des produits d’occasion au double ?

Cela pourrait être une erreur de codage, ou cela pourrait avoir quelque chose à voir avec les dizaines d’annonces faites par des scalpers sur le site essayant d’abuser des prix des consommateurs désespérés à la recherche de consoles de dernière génération. Vous avez peut-être remarqué ces dernières années que l’expérience de la boutique en ligne d’Amazon est une sorte de gâchis, et d’autant plus que tous les problèmes de chaîne d’approvisionnement sont survenus après le début de la pandémie, toutes sortes d’anomalies de prix sont passées entre les mailles du filet.

Capture d’écran : Amazon/Kotaku

Amazon n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Comme Ars Technica l’a signalé il y a un an, un rapport du groupe de surveillance des consommateurs Public Citizen a révélé que des cas de prix abusifs et de produits défectueux étaient endémiques chez le plus grand détaillant au monde. Cela s’ajoute aux difficultés existantes d’Amazon pour vendre toutes sortes de déchets mal étiquetés via sa bataille royale de revendeurs tiers pour la plupart non supervisée. Mais au fil des mois, certaines personnes sont clairement plus disposées à prendre des risques sur le prix et la qualité pour enfin mettre la main sur une nouvelle console.

G/O Media peut toucher une commission

“J’ai décidé de” mordre la balle “et de payer le double pour la XBox Series X par rapport au prix de détail dans les magasins”, a écrit un critique récent sur la page de liste Amazon de la Xbox Series X. “J’étais un peu réticent à payer autant (près de 900 $) et à le faire à partir d’un tiers, mais je voulais vraiment faire l’expérience de la prochaine génération de jeux.”

Capture d’écran : Amazon/Kotaku

Dans le cas de cette personne, la console s’est avérée défectueuse. Microsoft a pu le réparer dans le cadre de la garantie existante, mais tout le fiasco a quand même fini par être un casse-tête hors de prix. « Si je pouvais revenir en arrière et recommencer, je ne referais pas cet achat. J’attendrais patiemment de trouver une console dans les magasins au prix de détail », ont-ils écrit. “Je ne peux pas m’empêcher de me sentir floué.”

Malheureusement, cela pourrait encore prendre un certain temps avant que ce soit possible. Les consoles de nouvelle génération sont encore pour la plupart vendues partout, les nouveaux stocks étant épuisés dès leur arrivée, même si les stocks scalpés continuent d’être facturés à des majorations dégoûtantes. La semaine dernière, des gens à travers le pays se sont alignés pour des blocs juste pour avoir une chance d’acheter des PS5 et des Xbox Series X chez Best Buy pour le PDSF.

“[The shortage is] va être avec nous pendant des mois et des mois, certainement jusqu’à la fin de cette année civile et jusqu’à l’année civile suivante », a déclaré le patron de Xbox, Phil Spencer, dans une récente interview avec The Wrap. En attendant, essayez de ne pas céder aux scalpers, ou dans ce cas, à Amazon.