Amazon vend ses propres produits : Fire TV, Kindle, Echo Show et bien plus encore | La technologie

Les produits Amazon les plus connus sont déjà en vente à hauteur de 44%.

Amazon jette la maison cet été avec des remises inattendues sur ses propres produits. Si vous recherchiez l’une de leurs caméras de sécurité, haut-parleurs, routeurs ou même un Kindle, ces offres vous intéressent.

Les produits Amazon ont généralement un rôle particulier à jouer pour posséder la plate-forme, mais la réalité est que certains de leurs appareils tels que Kindle ou Echo Show sont vraiment bons et très utiles.

Si vous voulez économiser beaucoup d’argent sur votre prochain gadget Amazon, cette vente de votre matériel est excellente pour vous.

Kindle d’Amazon à partir de 74,99 €

Ce lecteur de livre électronique est le plus abordable sur Amazon. Il pèse peu et intègre également désormais une fonctionnalité très demandée comme l’écran rétroéclairé.

Le célèbre lecteur de livre électronique Amazon est moins cher que la normale. Une offre parfaite pour l’été car c’est l’un des appareils les plus demandés car vous avez plus de temps pour lire pendant vos vacances.

En ce moment, vous pouvez prendre un Kindle d’Amazon avec un écran de 6 pouces éclairé pour seulement 74,99 euros. Il dispose de 8 Go de stockage pour des centaines de livres et de 4 LED qui illuminent l’écran.

Mais il y a plus d’offres sur Kindle, comme celle-ci Kindle Paperwhite avec une résolution plus élevée et un écran résistant à l’eau pour l’emmener à la piscine ou à la plage, qui passe de 20 euros à seulement 109,99 euros.

Ce modèle dispose de 8 Go de stockage et de 5 LED pour éclairer l’écran.

Amazon Fire TV Stick à partir de 24,99 €

Cet appareil est utilisé pour lire du contenu en streaming directement sur votre téléviseur ou votre moniteur. Il dispose d’applications telles que Netflix, HBO ou Spotify, en plus de la résolution 4K.

Bonne nouvelle si vous avez une Smart TV dont vous n’aimez pas trop le fonctionnement ou une vieille TV à laquelle vous souhaitez donner une seconde vie. Le lecteur de streaming Amazon Fire TV Stick 4K le prix a baissé de 20 euros.

Vous pouvez désormais avoir ce lecteur compatible avec la vidéo 4K et avec une télécommande qui contrôle également l’allumage et l’extinction de votre téléviseur et le volume pour 39,99 euros.

Si vous voulez toujours un produit moins cher, ce Amazon Fire TV Stick Lite Il a également été abaissé à 24,99 euros.

Amazon Echo Show 5 pour 49,99 €

Ce produit est très polyvalent. Amazon Echo Show 5 La première génération est une enceinte Echo avec l’assistant Alexa intégré, mais avec un écran de 5 pouces qui vous donne beaucoup d’informations.

Il est parfait comme écran à avoir sur la table de chevet et pour vous montrer des informations au réveil ou pour regarder des vidéos et des recettes dans la cuisine. Même comme écran dans le salon car il comprend également une caméra pour passer des appels vidéo.

Sur Amazon, ils vendent cet Echo Show 5 de 1ère génération avec une remise de 44%. Maintenant, il coûte 49,99 euros.

Vous pouvez également obtenir ces offres sur les enceintes intelligentes :

Routeur maillé Eero à partir de 69€

Ce routeur WiFi ultra-compact est compatible avec le WiFi AC et également avec les réseaux maillés si vous en avez plusieurs. Il peut couvrir une superficie allant jusqu’à 140 m2.

Problèmes Wi-Fi à la maison ? Vous avez des pièces si éloignées de votre routeur que la couverture WiFi arrive très mal ou directement n’apparaît pas ? Vous avez besoin d’un système de routeur maillé ou d’un nouveau routeur plus puissant.

Les routeurs Eero d’Amazon Ils sont une bonne solution à un problème assez courant comme le mauvais WiFi dans nos maisons. Ce produit répète le signal WiFi entre les appareils pour augmenter la couverture et la vitesse.

Un seul routeur est déjà capable de couvrir jusqu’à 140 m2 d’espace, mais si vous combinez 3 unités, vous pouvez atteindre jusqu’à 460 m2 ou plusieurs étages.

Vous pouvez désormais emporter ce routeur Eeero en une seule unité pour 69 euros, soit une remise de 30 euros par rapport à son prix précédent. À un meilleur prix est le kit de 3 routeurs Eero pour seulement 181 euros, auquel ils ont réduit 78 euros.

Et si vous voulez passer au WiFi 6, le routeur coûte 104 euros (45 euros de moins), chaque rallonge 76 euros (33 euros de moins) et le kit de 3 routeurs coûte 209 euros (90 euros de moins).

