C’est peut-être le Black Friday, mais peu de parents sont probablement amusés par cet humour noir.

L’émission à succès Netflix « Squid Game » a sans surprise inspiré des marchandises thématiques – bien que cet ensemble de jeu de type Lego pour les enfants va un peu trop loin.

Une « construction de calmars Goldodo » [sic] Blocs… Fun Playset » de huit « personnages populaires » des « films coréens les plus populaires de la télévision » [sic] se vend actuellement sur Amazon pour 19,99 $ et les photos promotionnelles présentent des gardes de jouets tirant des figurines de personnages de la série en face. Commercialisé comme le « Meilleur cadeau pour les fans de calmar », que le fabricant Goldodo est « confiant que votre enfant adorera », l’emballage affirme que l’ensemble est approprié pour les enfants de « 6 ans et plus » malgré les positions sanglantes de ses figurines.

L’ensemble mettant en vedette des personnages tirés les uns par les autres n’est pas le seul produit « Squid Game » que Goldodo vend actuellement sur Amazon. Bien qu’il ne soit pas clair si la société est autorisée à vendre des marchandises pour l’émission télévisée – ni Goldodo, Netflix ni Amazon n’ont immédiatement renvoyé la demande de commentaires de The Post – elle propose actuellement six jeux basés sur le poids lourd d’une émission.

L'emballage de ce jouet est destiné aux enfants de « 6 ans et plus » malgré la scène violente sur sa couverture.

Ces ensembles comportent tous des personnages créés dans le même style de type Lego et leur prix varie de 18,50 $ à 35,99 $.

Parmi les autres produits graphiques de l’émission qui ont récemment fait la une des journaux, citons un réveil « Squid Game » célèbre de TikTok qui réveille une tête endormie en leur tirant des plombs.

Le spectacle a été récemment renouvelé pour une deuxième saison. YOUNGKYU PARK Dans « Squid Game », des concurrents désespérés s’affrontent dans un jeu de survie mystérieux et mortel impliquant plusieurs séries de jeux d’enfance pour gagner un énorme prix en espèces. YOUNGKYU PARK

La marchandise de l’émission coréenne – qui a récemment perdu son titre de série la plus regardée de Netflix au profit du nouveau venu « Hellbound » – a également été un succès cet Halloween quand Amazon regorgeait de tout, des survêtements inspirés de « Squid » aux tenues de garde.

La disponibilité des costumes n’impliquait pas leur acceptabilité par les masses, cependant, une leçon que Chrissy Teigen a apprise à la dure après avoir organisé une fête « Squid Game » que de nombreux habitants en ligne ont appelé « sourds de ton ».

L’événement – qui comportait un escalier labyrinthe, des lits superposés et de grandes tirelires remplies d’argent – a réuni une liste d’invités de premier plan, dont la star de « Pretty Little Liars », Shay Mitchell et Jesse Tyler Ferguson, mais a quand même reçu beaucoup de réactions négatives pour avoir été un reconstitution par des riches d’un spectacle « enraciné dans la violence du capitalisme ».