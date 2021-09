Amazon veut de nouveaux appareils Echo sur votre mur, sous votre téléviseur et dans votre voiture

in

Alors qu’Amazon a été un peu calme ces derniers temps, un nouveau rapport de Bloomberg (via The Verge) suggère que l’accalmie est sur le point de se terminer. Il contient des fuites de plusieurs nouveaux appareils Amazon, notamment un écran mural Echo, une barre de son Echo TV, une mise à niveau d’Echo Auto et même un robot Echo qui vous suit dans toute la maison.

Ces produits sont alimentés par Amazon Alexa et conçus pour amener l’assistant virtuel dans plus d’endroits que jamais. Certains, comme le robot Echo, ne verront peut-être jamais le jour. Un robot avec un écran et sans bras ne peut faire de mal, mais le rapport remet en question sa viabilité, citant des employés qui ont testé son efficacité chez eux au cours des dernières années depuis le début du développement.

Bien qu’un Echo Show mobile soit fascinant, il ne servirait probablement pas à grand-chose en dehors de quelques cas de niche. D’un autre côté, Echo for Walls pourrait en fait améliorer le concept Echo Show en le retirant de votre comptoir et en fixant cet affichage au mur. Ce n’est pas tout à fait une télé, mais c’est sacrément proche.

Imaginez cela, mais sur le mur, et deux fois plus grand. Source : Amazon

Cet écran de 15 pouces serait spécialement conçu pour aider les utilisateurs dans la cuisine, bien qu’il puisse être utile dans toute la maison grâce à sa capacité à afficher des calendriers, des photos, la météo et des minuteries, ainsi qu’à fournir un contrôle intelligent de la maison pour tous les meilleurs produits de maison intelligente que vous avez autour de votre maison. Il diffuse même Netflix et Prime Video. Si le support mural ne fonctionne pas, il peut également être livré avec un support compatible avec les tablettes.

Si vous préférez regarder des services de streaming sur votre téléviseur mais que vous voulez toujours de l’Alexa dans le salon, la nouvelle barre de son alimentée par Alexa pourrait vous convenir. Mis à part la nature vocale attendue de tout appareil alimenté par Alexa, celui-ci cherche également à emballer une caméra en haut pour des appels vidéo faciles dans votre maison. Dieu sait qu’il est obscènement difficile d’utiliser votre téléviseur pour une telle fonction en ce moment, ce qui pourrait servir un objectif réel dans de nombreux foyers.

Enfin, un Echo Auto amélioré. Bien que le rapport de Bloomberg ne mentionne pas une mise à niveau importante du facteur de forme – car l’original n’est guère plus qu’un moyen d’intégrer Alexa dans votre voiture – mais le nouveau design pourrait également charger votre téléphone sans fil et paraître un peu plus élégant.