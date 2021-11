Amazon veut faire une série télévisée Mass Effect

Image : Effet de masse

Il a été annoncé pour la première fois en 2010 que la série de science-fiction bien-aimée Mass Effect était en train d’être transformée en film. Avance rapide de 11 ans et, euh, pas de film.

Le projet n’a été officiellement annulé (du moins en termes d’annonce publique) que plus tôt cette année, lorsque Mac Walters de BioWare a révélé que Legendary Pictures s’était finalement éloigné du projet. « C’était comme si nous luttions toujours contre la propriété intellectuelle », a-t-il expliqué. « Quelle histoire allons-nous raconter en 90 à 120 minutes ? Allons-nous lui rendre justice ?

Probablement pas! Ce qui pourrait expliquer pourquoi, avec la tentative de dix ans de transformer les jeux en un film (ou trois) morts dans l’eau, Deadline rapporte qu’Amazon est maintenant « sur le point d’un accord » pour en faire une émission télévisée coûteuse à la place.

Niché dans une histoire qui parle autrement des débuts de la nouvelle série fantastique d’Amazon, une adaptation des livres La Roue du temps, se trouve ce court extrait de la directrice d’Amazon Studios, Jennifer Salke :

L’un des plus récents espoirs de l’entreprise dans l’arène est Mass Effect. Amazon Studios est sur le point de conclure un accord pour développer une série basée sur la franchise de jeux vidéo de science-fiction la plus vendue d’Electronic Arts. « Vous nous verrez continuer à investir dans le genre fantastique de toutes sortes, nous avons une équipe axée sur le genre sur le terrain dans les studios qui travaille sans relâche avec nos partenaires créatifs sur ces listes, et vous pouvez vous attendre à plus », a déclaré Salke.

Logique. La série de science-fiction actuelle d’Amazon, The Expanse, est sur le point de diffuser sa sixième et dernière saison, laissant un trou de la taille d’un vaisseau spatial dans la programmation du service de streaming. Et un commandant Shepard en direct, parcourant la galaxie en se faisant des amis, en sauvant des planètes et en commettant occasionnellement des crimes de guerre, serait bien mieux à même de raconter son histoire au cours d’une série télévisée qu’entassé dans un film.