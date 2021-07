Amazon veut un leader pour son unité de produits de monnaie numérique et de blockchain Crypto new media

Amazon semble déterminé à maintenir sa réputation d’entreprise innovante et cherche à expérimenter les crypto-monnaies via une unité de paiement en monnaie numérique et de blockchain.

Selon une annonce publiée jeudi, Amazon recherche un spécialiste de la blockchain pour diriger sa stratégie de monnaie numérique et de blockchain.

L’équipe d’acceptation et d’expérience des paiements recherche un chef de produit expérimenté pour développer la stratégie et la feuille de route des produits en matière de monnaie numérique et de blockchain d’Amazon… Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes d’Amazon, y compris AWS, pour développer la feuille de route, y compris l’expérience client, la stratégie technique et les capacités. ainsi que la stratégie de lancement.

Ce que recherche Amazon

L’expert doit avoir au moins un MBA ou un diplôme équivalent, plus de 10 ans d’expérience en affaires ou en technologie, des compétences en gestion d’équipe, une compréhension des données et des mesures et de bonnes compétences en communication.

La société n’a divulgué aucune offre salariale. La personne doit être basée ou disposée à déménager à Seattle, Washington.

Amazon semble convaincu de la nécessité d’innover dans le domaine des paiements et de la finance. L’équipe de développement de la crypto-monnaie et de la blockchain est un signe de l’intérêt de l’entreprise à explorer ces technologies émergentes pour offrir de meilleurs produits financiers.

Selon un e-mail partagé par Business Insider, l’équipe d’Amazon a confirmé son intérêt à explorer une approche du monde des crypto-monnaies. Pourtant, ils n’ont pas précisé si ce serait par le développement d’une monnaie propriétaire ou par l’acceptation des crypto-monnaies comme moyen de paiement :

« Nous sommes inspirés par l’innovation qui se produit dans l’espace de crypto-monnaie et explorons à quoi cela pourrait ressembler sur Amazon … Nous pensons que l’avenir sera construit sur de nouvelles technologies qui permettent des paiements modernes, rapides et peu coûteux, et espérons apporter cet avenir aux clients d’Amazon dès que possible.

Une ancienne relation avec la crypto

L’intérêt d’Amazon pour le monde des crypto-monnaies n’est pas nouveau. En 2017, il a acheté, au moins à titre préventif, un certain nombre de domaines liant sa marque à des crypto-monnaies, notamment amazoncryptocurrency.com, amazoncryptocurrencies.com et même amazonethereum.com.

Cependant, à l’époque, Patrick Gauthier a déclaré à CNBC que le géant du commerce électronique n’avait pas beaucoup d’intérêt pour les crypto-monnaies et n’avait pas l’intention de prendre en charge les paiements cryptographiques.

En fait, le plugin Pay With Moon qui permettait les paiements sur Amazon avec Bitcoin via Lightning Network a dû changer son modèle commercial pour permettre à ses utilisateurs d’acheter des cartes de crédit virtuelles au lieu de payer directement sur le site d’Amazon.

De plus, comme Cryptopotato l’a signalé en février de cette année, Amazon a lancé une offre d’emploi pour un nouveau système de paiement impliquant des « paiements numériques et émergents (DEP) », bien qu’ils n’aient pas mentionné non plus de relation directe avec Bitcoin ou toute crypto-monnaie.

Cette fois, cependant, Amazon semble plus disposé à rendre publique sa relation décontractée avec les cryptos.

