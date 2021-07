Amazon veut utiliser sa propre technologie radar de type Soli pour surveiller votre sommeil

in

Selon une demande déposée auprès de la FCC, Amazon pourrait se préparer à suivre les traces de Google avec ses écrans intelligents Echo.

Bloomberg a d’abord repéré la demande, qui a récemment accordé à Amazon l’autorisation d’utiliser des “capteurs radar” dans des appareils sans nom pour permettre des commandes sans contact “en capturant le mouvement dans un espace tridimensionnel”. Cela fonctionnerait de la même manière que Google a implémenté sa technologie Soli dans le Pixel 4 avec Motion Sense.

Le dossier mentionne également que les “capteurs radar” d’Amazon seraient utilisés pour le suivi du sommeil et pourraient “améliorer la sensibilisation et la gestion de l’hygiène du sommeil, ce qui pourrait à son tour produire des avantages importants pour la santé de nombreux Américains”. Cela suit de près le récent lancement du Nest Hub (2e génération), qui est le premier écran intelligent de Google à intégrer la technologie Soli de l’entreprise. Google utilise sa technologie radar pour suivre le sommeil et détecter la lumière ambiante qui pourrait perturber le sommeil.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Il n’y a aucune mention d’un appareil qui utiliserait la nouvelle technologie, mais le document autorise Amazon à utiliser ses capteurs dans des “appareils non mobiles”. Cela pourrait indiquer que la société prévoit d’inclure des capteurs dans les futures versions des meilleurs écrans Amazon Echo Show.

Le document met en évidence les avantages de l’utilisation d’une telle technologie radar dans les appareils, faisant référence à une dérogation précédente accordée à Google pour le projet Soli.

La capacité de reconnaître les gestes de la main sans contact des utilisateurs pour contrôler un appareil . . . pourrait aider les personnes ayant des troubles de la mobilité, de la parole ou du toucher, ce qui pourrait à son tour augmenter la productivité et la qualité de vie de nombreux membres du public américain.

Amazon n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter.

Certains des écrans intelligents d’Amazon disposent déjà d’impressionnantes caméras de suivi d’objets. Le nouvel Amazon Echo Show 10 (3e génération) dispose d’un écran qui pivote autour du corps de l’appareil pour suivre l’utilisateur. L’ajout d’un capteur radar pourrait grandement améliorer des fonctions comme celle-ci sur les futurs écrans d’Amazon avec une détection plus précise et une plus grande confidentialité.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.