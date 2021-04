Amazon veut vous donner 15 $ et vous devriez être fou pour le laisser passer – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Cette nouvelle promotion Amazon est une évidence, nous allons donc rester bref. Après tout, la seule chose que vous devez vraiment savoir, c’est que certaines personnes sont éligibles pour recevoir un crédit Amazon de 15 $ sur leurs comptes simplement pour l’achat d’un Carte-cadeau Amazon de 50 $. Donc, en un mot, vous dépensez 50 $ pour vous acheter la carte-cadeau puisque vous allez de toute façon dépenser cet argent avec Amazon, et vous obtenez 15 $ de plus. Encadré d’une autre manière, nous allons vous montrer comment acheter 75 $ d’Amazon pour seulement 50 $.

Voici comment fonctionne la promotion. Rendez-vous sur le site Web d’Amazon et ajoutez un Carte-cadeau Amazon de 50 $ dans votre panier et assurez-vous d’indiquer vos propres informations en tant que destinataire de la carte-cadeau. Ensuite, lors de votre départ, utilisez le code promo CARTE CADEAU2021. C’est ça! Votre nouvelle carte-cadeau Amazon de 50 $ vous sera envoyée par e-mail sous peu et vous verrez un crédit de 15 $ ajouté à votre compte Amazon dans quelques jours. Avec des offres similaires comme celle-ci dans le passé, le crédit promotionnel finit par arriver sur votre compte le jour même ou le lendemain.

Comment saurez-vous si la promotion a fonctionné? Eh bien, c’est assez simple. Après avoir entré le code promotionnel, vous verrez le message suivant en haut de la page:

Félicitations, votre achat vous donne droit à un crédit Amazon.com. Un crédit promotionnel unique de 15 $ sera automatiquement appliqué à votre compte et vous sera envoyé par courriel dans les trois (3) jours suivant l’expédition.

Pourquoi cette promotion ne fonctionnerait-elle pas pour vous, demandez-vous? Malheureusement, il y a un hic. Oui, vous saviez qu’il devait y avoir un piège. Cette promotion n’est disponible que pour les personnes qui n’ont jamais acheté de cartes-cadeaux Amazon auparavant, vous n’êtes donc pas éligible si vous en avez déjà commandé une dans le passé. Cependant, beaucoup de gens n’ont jamais acheté de carte-cadeau Amazon, c’est donc un moyen formidable d’obtenir de l’argent gratuit d’Amazon. Achetez-vous un Carte-cadeau Amazon de 50 $, se retrouvent avec 75 $. Qui laisserait passer ça?!

Voici les termes et conditions du site d’Amazon:

Afin de bénéficier du crédit promotionnel, vous devez: (1) être le destinataire de l’offre correspondante (soit par e-mail ou sur Amazon.com); (2) acheter au moins 50 $ en cartes-cadeaux Amazon («CG») en une seule commande sur Amazon.com entre le 1er janvier 2021 et le 28 juin 2021 à 23 h 59 (PT); et (3) entrez le code promotionnel «GIFTCARD2021» dans la case «Cartes-cadeaux et codes promotionnels» lorsque vous passez à la caisse ou cliquez sur le bouton pour ajouter le coupon à votre compte.

Les achats de cartes-cadeaux Amazon.com doivent totaliser au moins 50 $ en valeur combinée, et la ou les cartes-cadeaux Amazon.com doivent être achetées en une seule commande sur Amazon.com. Les cartes-cadeaux Amazon.com sont soumises aux conditions générales. Offre valable sur les cartes-cadeaux Amazon.com achetées sur Amazon.com et, dans le cas des cartes-cadeaux Amazon.com programmées à l’avance, livrées au plus tard le 28 juin 2021. Taxes, frais d’expédition et de manutention, et frais d’emballage cadeau, le cas échéant , ne s’appliquent pas lors de la détermination du montant d’achat minimum. Pour les achats éligibles, un crédit promotionnel de 15 $ sera automatiquement appliqué au compte Amazon.com qui a été utilisé pour acheter la ou les cartes-cadeaux Amazon.com une fois la commande éligible terminée ou, le cas échéant, la commande a été expédiée. Une notification par e-mail sera envoyée à l’adresse e-mail principale associée au compte Amazon.com utilisé pour acheter la ou les cartes-cadeaux Amazon.com dans les trois (3) jours suivant la finalisation de l’achat éligible, ou si elle est livrée par courrier, lorsque Expédié. Limite d’un crédit promotionnel par compte Amazon.com. Le crédit promotionnel s’applique uniquement aux produits et au contenu numérique vendus par Amazon.com ou Amazon Digital Services LLC (recherchez «vendu par Amazon.com» ou «vendu par Amazon Digital Services LLC» sur la page de détail du produit ou du contenu) et tous les livres électroniques mis à disposition via Amazon.com. Les produits et le contenu numérique (à l’exception des livres électroniques) vendus par des vendeurs tiers ou d’autres entités Amazon ne seront pas éligibles à cette offre, même s’ils sont «satisfaits par Amazon.com» ou «Prime Eligible». Le crédit promotionnel ne peut pas être appliqué à l’achat de produits vendus par ou sous les marques de tiers, ou vendus via des zones tierces d’Amazon.com. Les crédits promotionnels ne peuvent pas être échangés ou appliqués à l’achat de cartes-cadeaux vendues sur Amazon.com. Cette offre à durée limitée et le code promotionnel associé expirent à 23 h 59 min 59 s (PT) le 29 juin 2021. Tout crédit promotionnel non utilisé après le 15 août 2021 à 23 h 59 min 59 s (HP) sera annulé. L’avantage maximal que vous pouvez recevoir de cette offre est de 15 $. Cette promotion ne peut pas être combinée avec d’autres crédits ou offres spéciales. Cette promotion ne peut pas être appliquée aux commandes déjà passées sur Amazon.com. Les économies réalisées grâce au crédit promotionnel seront reflétées sur la page de paiement finale des commandes éligibles.

